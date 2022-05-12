Умяров: «У „Спартака“ есть шанс спасти сезон»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Хорошая игра, главное — победа. Победа на классе. Постараемся обыграть «Динамо» в финале. Это шанс спасти сезон, за который мы цепляемся. Не хочу давать прогнозы, когда появлюсь на поле, но надеюсь, что в этом сезоне ещё выйду.