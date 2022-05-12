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Умяров: «У „Спартака“ есть шанс спасти сезон»

сегодня, 09:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Хорошая игра, главное — победа. Победа на классе. Постараемся обыграть «Динамо» в финале. Это шанс спасти сезон, за который мы цепляемся. Не хочу давать прогнозы, когда появлюсь на поле, но надеюсь, что в этом сезоне ещё выйду.

Напомним, что Умяров получил травму 16 апреля в матче РПЛ против «Рубина».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 11:35
Выздоровления Наилю!
makkie
makkie
сегодня в 11:10
Так и не понял, что за травма у Наиля?
Говорилось о неделях-двух, а он уже несколько месяцев всё лечится с перерывами.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 11:03
Спасти, спасти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:46
Кубок (ФНЛ!) стал спасением сезона для Спартака ;)
Как быстро меняются ценности для народной команды...
Gahi
Gahi
сегодня в 10:36
Будет интересно увидеть результат игры после финального свистка арбитра этого матча. Удачи
Cat01
Cat01
сегодня в 09:42
А Кубок то один!!!?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:31
Победа в Кубке в этом сезоне вновь становится престижной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:15
Победит Спартак, в добавленное время!
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