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Белоголовцев: «Фаворитом в финале Кубка России будет „Динамо“»

сегодня, 08:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Известный актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Игра порадовала, соперник позволил сыграть в атакующий футбол. С одной стороны, я доволен тем, что увидел, с другой стороны – проблем очень много, с реализацией и с обороной, поэтому двоякая радость у меня. «Енисею» не хватило свежести, команда не двигалась так же мощно, как раньше. Они пытались играть авантюрно, но защитники могли бы ниже опускаться. Линия обороны была очень высокая, игроки «красно-белых» спокойно убегали.

Промес очень хорош был, наверное, действительно он лучший игрок матча, хотя я бы отдал приз голкиперу «Енисея» Михаилу Опарину, он спасал бесконечно. Но когда пропускаешь три мяча, приз вряд ли тебе отдадут.

Фаворитом в финале будет «Динамо», потому что они играют более организованно, игра поставлена. У них центральные защитники очень медленные, это единственная дырка там.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:39
Посмотрел на турнирную таблицу и сделал вывод.
протон
протон
сегодня в 10:08
Такого соперника у Гаранина и его парней ещё не было! Они итак Молодцы! Фаворита нет!
санек002
санек002 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:05
ВОТ ЭТО ВЕРНО!
cska1948
cska1948
сегодня в 10:05
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 09:32
    Фаворитов не будет!
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 08:45
    Игра покажет.
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:44
    Пусть фаворитом будет Динамо, а победит Спартак!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 08:41
    "У них центральные защитники очень медленные, это единственная дырка там"...
    В эту дырку Спартак и напихает авоську...
    asraeil
    asraeil
    сегодня в 08:30
    Обе команды играют не стабильно, так что ожидать можно чего угодно
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:30
    ну все Серега - заклюют...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:27
    Посмотрим на финал
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