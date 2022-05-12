Белоголовцев: «Фаворитом в финале Кубка России будет „Динамо“»

Известный актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Игра порадовала, соперник позволил сыграть в атакующий футбол. С одной стороны, я доволен тем, что увидел, с другой стороны – проблем очень много, с реализацией и с обороной, поэтому двоякая радость у меня. «Енисею» не хватило свежести, команда не двигалась так же мощно, как раньше. Они пытались играть авантюрно, но защитники могли бы ниже опускаться. Линия обороны была очень высокая, игроки «красно-белых» спокойно убегали.

Промес очень хорош был, наверное, действительно он лучший игрок матча, хотя я бы отдал приз голкиперу «Енисея» Михаилу Опарину, он спасал бесконечно. Но когда пропускаешь три мяча, приз вряд ли тебе отдадут.

Фаворитом в финале будет «Динамо», потому что они играют более организованно, игра поставлена. У них центральные защитники очень медленные, это единственная дырка там.