Орлов: «Дзюба не нужен „Зениту“. Он был гениальным, но время своё взяло»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба должен покинуть клуб по окончании сезона.
Он уже не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость — один из приоритетов. Увы, время свое взяло. Он был гениальным для «Зенита»: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре. Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но того движения уже нет.
Ранее появлялась информация, что Дзюба может перейти в «Байер».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314319/dzyuba-artyom-zenit 11.05.2022
Это все что нужно знать про гену и зюбу))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314319/dzyuba-artyom-zenit 11.05.2022
Это все что нужно знать про гену и зюбу))