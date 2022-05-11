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Орлов: «Дзюба не нужен „Зениту“. Он был гениальным, но время своё взяло»

сегодня, 21:09

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба должен покинуть клуб по окончании сезона.

Он уже не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость — один из приоритетов. Увы, время свое взяло. Он был гениальным для «Зенита»: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре. Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но того движения уже нет.

Ранее появлялась информация, что Дзюба может перейти в «Байер».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:25
Посмотрим на Зенит без Дзюбы...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:17
Он был гениальным для «Зенита»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1314319/dzyuba-artyom-zenit 11.05.2022
Это все что нужно знать про гену и зюбу))
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