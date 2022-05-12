«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов во всех 10 сезонах при Симеоне

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сегодня, 00:44

«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.

«Матрасники» обыграли «Эльче» в 36-м туре Примеры (2:0) и вышли на 3-е место в таблице, набрав 67 очков.

«Бетис», идущий на пятой строчке, отстает от команды на 6 баллов за 2 тура до конца турнира и не сможет опередить их из-за худших результатов в личных встречах.

«Атлетико» обеспечивал себе участие в Лиге чемпионов во всех 10 сезонах под руководством Симеоне.

При этом «Атлетико» недавно установил антирекорд по числу поражений в лиге при Симеоне.