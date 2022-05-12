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«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов во всех 10 сезонах при Симеоне

сегодня, 00:44
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.

«Матрасники» обыграли «Эльче» в 36-м туре Примеры (2:0) и вышли на 3-е место в таблице, набрав 67 очков.

«Бетис», идущий на пятой строчке, отстает от команды Диего Симеоне на 6 баллов за 2 тура до конца турнира и не сможет опередить их из-за худших результатов в личных встречах.

«Атлетико» обеспечивал себе участие в Лиге чемпионов во всех 10 сезонах под руководством Симеоне.

При этом «Атлетико» недавно установил антирекорд по числу поражений в лиге при Симеоне.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:13
Красавчик Симионе.
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