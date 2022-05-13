Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом»

1652433753

сегодня, 12:22

Сегодня главный тренер «Зенита» подтвердил, что его контракт с питерским клубом продлён на год автоматически.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что Семак хотел бы подписать долгосрочное соглашение с «сине-бело-голубыми».