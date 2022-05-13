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Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом»

сегодня, 12:22

Сегодня главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что его контракт с питерским клубом продлён на год автоматически.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что Семак хотел бы подписать долгосрочное соглашение с «сине-бело-голубыми».

Семак всегда говорил, что ему интересно работать на перспективу хотя бы трёх лет. Контракт на год ее не даёт. Он готов представить стратегию развития команды. Руководство также готово к диалогу. Вопрос будет решаться уже после сезона.

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10 мая
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Все комментарии
Prichal
Prichal ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:11
Какое отношение имеют эти грязные сплетни к футболу?
112910415
112910415
сегодня в 14:59
пойти навстречу хорошему человеку ! )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 14:40
Он не по своей воле вегетарианец, там жесткий матриархат в семье, там примерно ситуация как с Заремой и Федуном. Нынешняя жена бывшая официантка, которая домогалась Сирожу как могла, а как появился ребенок, она потребовала его прежнюю жену с ребенком выгнать, иначе говорила, что покончит с собой. Сирожа и выгнал, а как она стала официальной женой, окончательно его загнала под каблук и стала "светской львицей". Да, на самом деле, если человек не хочет принимать решения и ему удобно, так и пусть живет как хочет, проблема, что он тренер)
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:26
Это я и имел в виду. Может когда перестанет быть вегетарианцем что-то и изменится. Но пока он просто не тренер, а человек сидящий в тренерском кресле на стадионе.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:23
"Вечный контракт. Окончательный! Броня!"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:43
Богданыч случайно не украинскую школу с золотой медалью закончил?
ОПС
ОПС
сегодня в 13:36, ред.
Пока есть легионеры по хорошей цене, то можно быть главным тренером. А если легионеров не будет и российские хорошие игроки не продались., то тогда и может проявиться истинный тренерский талант.
альсато
альсато
сегодня в 13:00
ну мало ли..кто из нас-чего хочет))))
drug01
drug01
сегодня в 12:57
Правильно, нужен задел!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 12:57
Я бы сказал, ему надо стать тактически грамотным, но на это мало шансов. Пока его задача - поддерживать хорошее настроение сорокамиллионных Малкомов (ибо в РПЛ у "Зенита" нет финансово конкурентов, а "Динамо" еще сырое) и комментировать настроение Дзюбы, он неплох.

Но каждый раз, когда Манекен играет в ЛЧ, любой условный Брюгге разносит команду 4-1. Мы видим, что игроки банально не готовы играть в ЛЧ, какая там тактика и т.п. Они и строго в обороне не пытаются там сыграть, просто продолжают играть как играют в РПЛ, где могут выиграть за счет класса, то есть кое-как.

То же самое, что со Слуцким. Говорил же я, что он "Голос Гинера" еще десять лет назад. Так в первом же его самостоятельном клубе "Рубине" (потому что "Халл" и "Витесс" были фарм-клубами "Челси", куда его пристраивал вечный его босс и помощник Абрамовича Гинер), где нужно самому стоить команду, он провалился глобально. Как он глобально же провалился на Евро, помню, все ржали, когда вшестером наши игроки бегали за Бейлом там.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:52
Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом» и кондитерской фабрикой " Петровская слобода " .
Семак в шоколаде 🍫 , Халва , - " Ах , Серёга " , и кофейный напиток ,- " Семакчелло " !)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:46
А че на три года ?
Давай уж лет на 20 чтоб как Спалетти жить на дивиденты до пенсии !
STVA 1
STVA 1 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 12:46
Согласен... Грех от такого отказываться
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 12:40
Семак решил получить безлимитную кормушку)))
А почему бы и нет. Тренер так себе, но платят очень хорошо ему
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 12:29
Если Зенит пойдёт на увеличение срока, то это будет большой ошибкой. Хороший парень это не профессия. Семаку надо стать жёстким, а на это он не способен.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:28
Прирос Сирожа к газовой кормушке, теперь трактором не оттащишь! Очень нравится ему манекенить и грести лопатой нехилое народное лаве!
beefs
beefs
сегодня в 12:25
а на пять еще лучше...
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