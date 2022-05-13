Семак хочет подписать долгосрочный контракт с «Зенитом»

Сегодня главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что его контракт с питерским клубом продлён на год автоматически.
Знакомый с ситуацией источник рассказал, что Семак хотел бы подписать долгосрочное соглашение с «сине-бело-голубыми».
Семак всегда говорил, что ему интересно работать на перспективу хотя бы трёх лет. Контракт на год ее не даёт. Он готов представить стратегию развития команды. Руководство также готово к диалогу. Вопрос будет решаться уже после сезона.
Семак в шоколаде 🍫 , Халва , - " Ах , Серёга " , и кофейный напиток ,- " Семакчелло " !)
Семак в шоколаде 🍫 , Халва , - " Ах , Серёга " , и кофейный напиток ,- " Семакчелло " !)
Но каждый раз, когда Манекен играет в ЛЧ, любой условный Брюгге разносит команду 4-1. Мы видим, что игроки банально не готовы играть в ЛЧ, какая там тактика и т.п. Они и строго в обороне не пытаются там сыграть, просто продолжают играть как играют в РПЛ, где могут выиграть за счет класса, то есть кое-как.
То же самое, что со Слуцким. Говорил же я, что он "Голос Гинера" еще десять лет назад. Так в первом же его самостоятельном клубе "Рубине" (потому что "Халл" и "Витесс" были фарм-клубами "Челси", куда его пристраивал вечный его босс и помощник Абрамовича Гинер), где нужно самому стоить команду, он провалился глобально. Как он глобально же провалился на Евро, помню, все ржали, когда вшестером наши игроки бегали за Бейлом там.
Но каждый раз, когда Манекен играет в ЛЧ, любой условный Брюгге разносит команду 4-1. Мы видим, что игроки банально не готовы играть в ЛЧ, какая там тактика и т.п. Они и строго в обороне не пытаются там сыграть, просто продолжают играть как играют в РПЛ, где могут выиграть за счет класса, то есть кое-как.
То же самое, что со Слуцким. Говорил же я, что он "Голос Гинера" еще десять лет назад. Так в первом же его самостоятельном клубе "Рубине" (потому что "Халл" и "Витесс" были фарм-клубами "Челси", куда его пристраивал вечный его босс и помощник Абрамовича Гинер), где нужно самому стоить команду, он провалился глобально. Как он глобально же провалился на Евро, помню, все ржали, когда вшестером наши игроки бегали за Бейлом там.