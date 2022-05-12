Кьеллини подтвердил, что покидает «Ювентус»

Защитник сообщил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.

Я уступаю место молодежи, так как в следующем сезоне меня здесь не будет. В понедельник я попрощаюсь с болельщиками на стадионе, а против «Фиорентины» у меня будет последний матч. Я прощаюсь с этой командой, большим поклонником которой я буду, потому что «Ювентус» навсегда останется в моём сердце.