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Кьеллини подтвердил, что покидает «Ювентус»

сегодня, 08:54

Защитник Джорджо Кьеллини сообщил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.

Я уступаю место молодежи, так как в следующем сезоне меня здесь не будет. В понедельник я попрощаюсь с болельщиками на стадионе, а против «Фиорентины» у меня будет последний матч. Я прощаюсь с этой командой, большим поклонником которой я буду, потому что «Ювентус» навсегда останется в моём сердце.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. У 37-летнего защитника есть варианты продолжения карьеры в МЛС.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 11:20
пора.
протон
протон
сегодня в 09:55
Великий защитник! Гимн клуба, который был написан в 2006г где он совсем молодой попал в нарезку о многом говорит) Отличная карьера!
Легенды рано или поздно уходят. Теперь всех защитников Юве будут называть наследником Кьеллини и сравнивать с ним.
Вспоминается стена из трио: Бонуччи,Бардзальи, Кьеллини. Эти футболисты совместно с Конте возвращали Юве на свои прежние позиции.
Он чемпионом Европы стал , был многократным чемпионом Италии , лишь последние два сезона добавили ложечку дёгтя в бочку с мёдом и лишь из-за того, что руководство заигралось с суперклуб и захотела быть не как Бавария в Германии , а как псж во Франции , звёздным клубом , скупающим звёздных футболистов при этом абсолютно с малокомпетентным руководством.
Спасибо за все, Легенда!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:32
Возраст уже сказывается.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:12, ред.
Пора... Славная была охота. Он может смело это сказать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:10
А мне нравится, как он вечно смеётся во время матчей. И со своими, и с соперниками. Какой-нибудь угловой, а Кьеллини лыбится) И это не влияет на его игровые качества.
Последний великий защитник сборной Италии, достойный наследник традиций Ширеа, Барези, Несты, Каннаваро. Настоящий вожак. Капитан. Победитель. Вся его карьера прошла у меня на глазах, с первых сезонов 04-05, когда угловатому и нескладному Кьеллини доверили место на левой бровке и до последнего победного Евро, где он капитанил.

Такую карьеру не смажешь неудачным сезоном, Кинг Конг легенда, в одном ряду с величайшими защитниками Юве. Спасибо за все, Джорджо. Это была славная охота...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:09
Можно сезон поиграть и в МЛС.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:07
Интересно куда намылился.
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