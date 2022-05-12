Кьеллини подтвердил, что покидает «Ювентус»

Защитник Джорджо Кьеллини сообщил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.
Я уступаю место молодежи, так как в следующем сезоне меня здесь не будет. В понедельник я попрощаюсь с болельщиками на стадионе, а против «Фиорентины» у меня будет последний матч. Я прощаюсь с этой командой, большим поклонником которой я буду, потому что «Ювентус» навсегда останется в моём сердце.
Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. У 37-летнего защитника есть варианты продолжения карьеры в МЛС.
Последний великий защитник сборной Италии, достойный наследник традиций Ширеа, Барези, Несты, Каннаваро. Настоящий вожак. Капитан. Победитель. Вся его карьера прошла у меня на глазах, с первых сезонов 04-05, когда угловатому и нескладному Кьеллини доверили место на левой бровке и до последнего победного Евро, где он капитанил.
Такую карьеру не смажешь неудачным сезоном, Кинг Конг легенда, в одном ряду с величайшими защитниками Юве. Спасибо за все, Джорджо. Это была славная охота...
Последний великий защитник сборной Италии, достойный наследник традиций Ширеа, Барези, Несты, Каннаваро. Настоящий вожак. Капитан. Победитель. Вся его карьера прошла у меня на глазах, с первых сезонов 04-05, когда угловатому и нескладному Кьеллини доверили место на левой бровке и до последнего победного Евро, где он капитанил.
Такую карьеру не смажешь неудачным сезоном, Кинг Конг легенда, в одном ряду с величайшими защитниками Юве. Спасибо за все, Джорджо. Это была славная охота...