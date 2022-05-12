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Мартинс: «Я люблю „Спартак“! Останусь в клубе и на следующий сезон»

сегодня, 10:28

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс подтвердил, что он останется в московском клубе.

После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»!

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб выкупит Мартинса у «Янг Бойз».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 11:44
Ценное приобретение Спартака, пришелся ко двору
Alice Tract
Alice Tract ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 11:29
Изначально чисто по внешности я подумал, что Мартинс будет либо безжалостным футбольным убийцей, крушащим всё и вся, либо... либо той аморфной амебой, который я вижу его сейчас.
Николсон внешне произвел впечатление добродушного, не слишком квалифицированного таджика-гастарбайтера, и тут я снова ошибся - на данный момент он мне очень нравится, как один, так и в связке с Соболевым, Мозесом и/или Бакаевым.
По остальным - последние трое забыть как страшный сон, про Гапонова давно не вспоминал и мнения о нем нет, в Тиля, Ларссона и Понсе истово верю.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 11:21
Действительно!Мартинс получше их будет!
David Young
David Young ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 11:10
Здравствуйте. Как Вам Шамар Николсон?

И ещё, если пожелаете, что думаете о будущем Гуса Тиля, Алекса Крала, Джордана Ларссона, Эсекеля Понсе, Ильи Гапонова, Остона Урунова, Резиуана Мирзова, и Педро Роши в клубе?
makkie
makkie
сегодня в 11:05
Супер!

Лично мне игра Мартинса понравилась с первого матча за Спартак.
Рослый, быстрый, цепкий, умеет придержать мяч и отдать пас. Вчера с Енисеем сделал две голевые, а первая вразрез на Промеса получилась в лучших традициях плеймейкеров.

В идеале наигрывать связку Мартинс-Пруцев. Но, видимо, будет играть Зобнин или Умяров.
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 10:57
Из всего привезенного в последнюю закупку иностранного товара этот товарищ - самое невнятное приобретение. Мне он напоминает неуклюжего ребенка, впервые вставшего на коньки или сноуборь и отправившегося в на них в КХЛ или чемпионат по халф-пайпу. Или скорее того мексиканца-гастарбайтера с перфоратором, к которому подходит прораб и говорит "покажи, как ты им работаешь, почему так медленно?", а тот начинает выключенным перфоратором как кувалдой скалывать штукатурку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:52
Ещё пару игроков из Сан-Марино и Андорры и можно смело в пердив.
drug01
drug01
сегодня в 10:45
Надо спросить тренера
beefs
beefs
сегодня в 10:40
все правильно, там он не нужен...
протон
протон
сегодня в 10:37
Стабильности не хватает и на позиции опорника(6,56) играет слабо. Это скорее ЦП(6,78 1 пас + 2 гола) оборонительного плана. Иностранный Зобнин. Максимум ротация, если зарплата лям или около того. Тогда да, есть смысл.
kh4mqaa32t8r
kh4mqaa32t8r
сегодня в 10:34
Если любишь Спартак, лучше избавь его от себя!
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