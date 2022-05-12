Мартинс: «Я люблю „Спартак“! Останусь в клубе и на следующий сезон»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс подтвердил, что он останется в московском клубе.
После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»!
Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб выкупит Мартинса у «Янг Бойз».
Лично мне игра Мартинса понравилась с первого матча за Спартак.
Рослый, быстрый, цепкий, умеет придержать мяч и отдать пас. Вчера с Енисеем сделал две голевые, а первая вразрез на Промеса получилась в лучших традициях плеймейкеров.
В идеале наигрывать связку Мартинс-Пруцев. Но, видимо, будет играть Зобнин или Умяров.
Лично мне игра Мартинса понравилась с первого матча за Спартак.
Рослый, быстрый, цепкий, умеет придержать мяч и отдать пас. Вчера с Енисеем сделал две голевые, а первая вразрез на Промеса получилась в лучших традициях плеймейкеров.
В идеале наигрывать связку Мартинс-Пруцев. Но, видимо, будет играть Зобнин или Умяров.
Николсон внешне произвел впечатление добродушного, не слишком квалифицированного таджика-гастарбайтера, и тут я снова ошибся - на данный момент он мне очень нравится, как один, так и в связке с Соболевым, Мозесом и/или Бакаевым.
По остальным - последние трое забыть как страшный сон, про Гапонова давно не вспоминал и мнения о нем нет, в Тиля, Ларссона и Понсе истово верю.
Николсон внешне произвел впечатление добродушного, не слишком квалифицированного таджика-гастарбайтера, и тут я снова ошибся - на данный момент он мне очень нравится, как один, так и в связке с Соболевым, Мозесом и/или Бакаевым.
По остальным - последние трое забыть как страшный сон, про Гапонова давно не вспоминал и мнения о нем нет, в Тиля, Ларссона и Понсе истово верю.