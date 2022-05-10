Н'Жи: «Из дома никакого давления нет, и я чувствую себя безопасно в России»

Нападающий «Динамо» выказался о своём будущем.

Решение УЕФА отстранить Россию от международных соревнований на год — это сложно. Для нас и для вашей сборной. Надеюсь, скоро всё изменится. Все страны должны принимать участие в спортивных турнирах и получать от них удовольствие.



Останусь ли я в «Динамо»? У нас впереди еще три игры, потом посмотрим. Из дома никакого давления нет, и я чувствую себя безопасно в России.



Сезон можно будет считать отличным, если возьмем Кубок. Но у нас еще есть ресурсы и силы занять второе место.