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Н'Жи: «Из дома никакого давления нет, и я чувствую себя безопасно в России»

сегодня, 20:41

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи выказался о своём будущем.

Решение УЕФА отстранить Россию от международных соревнований на год — это сложно. Для нас и для вашей сборной. Надеюсь, скоро всё изменится. Все страны должны принимать участие в спортивных турнирах и получать от них удовольствие.

Останусь ли я в «Динамо»? У нас впереди еще три игры, потом посмотрим. Из дома никакого давления нет, и я чувствую себя безопасно в России.

Сезон можно будет считать отличным, если возьмем Кубок. Но у нас еще есть ресурсы и силы занять второе место.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:26
Неопределённо высказался, есть сомнения.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:10
Уж в Динамо лучше, чем дома по деревьям лазить.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 21:08
Ну все...
Futurista
Futurista
сегодня в 20:59
А бабушка в курсе?)...
Сп62
Сп62
сегодня в 20:58
А дом, наверное, в джунглях.
beefs
beefs
сегодня в 20:56
И этот намылил лыжи...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:47
НУ И ХОРО ШО!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:46
Давления из Африки нет и России никто не обижает.
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