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Черчесов: «В Венгрии прибавили в управлении футболистами»

сегодня, 08:58

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о том, в чем прибавил в Венгрии.

Я бы не сказал, что мы прибавили. Мы прибавили не в плане тактики или еще в чем-то. Мы прибавили в управлении футболистами, представляющими 15 стран. 26 топ-футболистов, среди которых нет проходных, всеми игроками надо управлять. Вот в управлении – однозначно.

Мы же внутри команды какие-то задачи ставим, которые мы на улице пока не говорим. Но это я в раздевалке сказал после победы в Кубке, что эту задачу-минимум мы выполнили. А ту задачу, которую мы обсуждали внутренне, ее надо еще решать. Потом время придет, я скажу какую.

Написано ли у меня в контракте, что мы должны оказаться в групповой стадии ЛЧ? Нет. У меня не записано, что я чемпионом должен стать и Кубок взять.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:29
Как только не будет результатов пару матчей, сразу поедет домой!
альсато
альсато
сегодня в 10:28
"управление футболистами"-это Советский подход к футболу!)))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:08
Нельзя ругать теперь свое новое болото.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:20
Хороший опыт для Станислава Саламовича.
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