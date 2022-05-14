Черчесов: «В Венгрии прибавили в управлении футболистами»

Главный тренер «Ференцвароша» порассуждал о том, в чем прибавил в Венгрии.

Я бы не сказал, что мы прибавили. Мы прибавили не в плане тактики или еще в чем-то. Мы прибавили в управлении футболистами, представляющими 15 стран. 26 топ-футболистов, среди которых нет проходных, всеми игроками надо управлять. Вот в управлении – однозначно.

Мы же внутри команды какие-то задачи ставим, которые мы на улице пока не говорим. Но это я в раздевалке сказал после победы в Кубке, что эту задачу-минимум мы выполнили. А ту задачу, которую мы обсуждали внутренне, ее надо еще решать. Потом время придет, я скажу какую.