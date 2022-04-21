Капелло: «Головин чем-то напоминает Модрича»...

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21 апреля 2022, 10:58

Бывший главный тренер сборной России высоко отозвался о российском полузащитнике «Монако» , который накануне забил победный гол в матче с «Ниццей» (1:0).

По-прежнему считаю, что Головин — один из самых талантливых российских игроков. Очень креативный игрок. Его стиль игры и владение правой ногой чем-то напоминают Модрича. Если Головин здоров и в хорошей форме — он лидер на поле.

Также недавно Капелло высказывался о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.