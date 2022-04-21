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Капелло: «Головин чем-то напоминает Модрича»

21 апреля 2022, 10:58
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высоко отозвался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине, который накануне забил победный гол в матче с «Ниццей» (1:0).

По-прежнему считаю, что Головин — один из самых талантливых российских игроков. Очень креативный игрок.

Его стиль игры и владение правой ногой чем-то напоминают Модрича. Если Головин здоров и в хорошей форме — он лидер на поле.

Также недавно Капелло высказывался о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 17:54, ред.
Шаблонный/ нешаблонный..., но в сборной (в отборе на ЧМ) его сразу можно было отличить от остальных наших: он был единственным, кто после приема мяча, не суетился, не дёргался, хорошо перемещался, оценивал в поле позиции партнёров и противника, и не спешил просто так - абы куда пинать от себя снаряд (мячик). Очень симпатично выглядел.

Хотя конечно... - не Модрич..., причём далеко.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 13:14
При всём уважении, Головин шаблонный игрок. Хотя и при этом он мог бы подкачаться и вполне неплохо котироваться в Европе, как мне кажется.
A.S.A
A.S.A
21 апреля в 12:26
Комплимент для Шурика
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 апреля в 12:04
Капелло: «Головин чем-то напоминает Модрича»...
ТОже блондин. На этом всё.
524245gqg4k9
524245gqg4k9
21 апреля в 11:53
Походу старина Альцгеймер всё-таки добрался до деды Фабио
Cat01
Cat01
21 апреля в 11:32
Хорошая оценка
shlomo
shlomo
21 апреля в 11:01
Офигенное сравнение...Фабио кажется перестарался..:)
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