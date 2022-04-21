Капелло: «Головин чем-то напоминает Модрича»...

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высоко отозвался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине, который накануне забил победный гол в матче с «Ниццей» (1:0).
По-прежнему считаю, что Головин — один из самых талантливых российских игроков. Очень креативный игрок.
Его стиль игры и владение правой ногой чем-то напоминают Модрича. Если Головин здоров и в хорошей форме — он лидер на поле.
Также недавно Капелло высказывался о российском хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.
Хотя конечно... - не Модрич..., причём далеко.
Хотя конечно... - не Модрич..., причём далеко.
ТОже блондин. На этом всё.
ТОже блондин. На этом всё.