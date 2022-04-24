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Чалов забил за «Базель» впервые с 6 марта

24 апреля 2022, 19:43
БазельЛоготип футбольный клуб Базель3 : 0Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцернМатч завершен

«Базель» разгромил «Люцерн» со счетом 3:0 в матче чемпионата Швейцарии.

Российский форвард «Базеля» Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, вышел на замену в середине второго тайма и на 87-й минуте забил гол.

Чалов забил 4 гола за 10 игр в высшей лиге Швейцарии.

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Все комментарии
mike60
mike60 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 04:53
Заболотный никогда и не был игроком уровня лидера премьер-лиги.Его уровень фнл или максимум середняк премьер-лиги.Хотя,на удивление в Сочи его прорвало.Хотя тогда южане еще были скорее сенсацией.
ОПС
ОПС
вчера в 03:20
Но ведь забил.
протон
протон
вчера в 00:18
Хорош! Его голы это всегда приятно. Просто не в лучшее время ушёл из ЦСКА, и перешёл в Базель, который тренера поменял
4 гола в 10 матчах - это не так плохо, учитывая, что ему чуть ли не безвылазную лавку и 0 голов пророчили.
FenixSL
FenixSL
24 апреля в 21:35
зеболотный до сих пор скрывается в атаке цска от мячей
позорище а не напады в ЦСКА
sihafazatron
sihafazatron
24 апреля в 20:27
воистину воскрес!
Cat01
Cat01
24 апреля в 20:23
Лёд тронулся...
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 20:03
Скоро будет лучшим в Швейцарии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 19:59
Ну и хорошо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 19:50
Начало положено!
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