Чалов забил за «Базель» впервые с 6 марта

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24 апреля 2022, 19:43

«Базель» разгромил «Люцерн» со счетом 3:0 в матче чемпионата Швейцарии.

Российский форвард «Базеля» , арендованный у ЦСКА , вышел на замену в середине второго тайма и на 87-й минуте забил гол.

Чалов забил 4 гола за 10 игр в высшей лиге Швейцарии.