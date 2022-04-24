Чалов забил за «Базель» впервые с 6 марта

«Базель» разгромил «Люцерн» со счетом 3:0 в матче чемпионата Швейцарии.
Российский форвард «Базеля» Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, вышел на замену в середине второго тайма и на 87-й минуте забил гол.
Чалов забил 4 гола за 10 игр в высшей лиге Швейцарии.
4 гола в 10 матчах - это не так плохо, учитывая, что ему чуть ли не безвылазную лавку и 0 голов пророчили.
4 гола в 10 матчах - это не так плохо, учитывая, что ему чуть ли не безвылазную лавку и 0 голов пророчили.
позорище а не напады в ЦСКА
позорище а не напады в ЦСКА