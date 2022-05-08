Чалов, Кокорин и Миранчук не играют, Головин мчится в ЛЧ. Российские футболисты в Европе

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вчера, 21:26

Вспоминаем о самых заметных легионерах.

Александр Головин («Монако»)

Тяжело запомнить, кто работает тренером «Монако» — слишком часто Рыболовлев меняет наставников. Сейчас работает бельгиец Филипп Клеман, и он на старте мая доверял российскому хавбеку вместо в основе. У «Монако», когда Головин на поле, хорошая серия – восемь побед подряд. Александр отдавал важные голевые передачи в апреле, потом забил победный мяч против «Ниццы». Сейчас у «монегасков» на первый план вышел молодой хавбек Тчуамени, которым интересуются гранды, но Головин хорошо работает – создает моменты, как умеет. Как был самым заметным российским легионером, когда травмы не мешали – так и остался. «Монегаски» воюют за второе место и прямую путевку в ЛЧ , но «Марсель» и «Ренн» — серьезные соперники, причем у вторых есть матч в запасе, так что для команды Головина даже третье место будет нормальным результатом. Особенно если вспоминать худшие матчи и отрезки с тренером Ковачем. «Монако» существенно прибавил, и будет справедливо, если сумеют ввязаться в борьбу за второе место. Тем более, основной конкурент – «Марсель», отвлекался на еврокубки. Также команде Головина повезло с календарем, ведь «Ренн» сыграет против «Марселя», кто-то точно потеряет очки.

Федор Чалов («Базель»)

Пока у ЦСКА некому завершить атаку точным ударом, Федор не появляется в основе «Базеля». Чалов в аренде в сине-гранатовом клубе, но с начала апреля его не видели среди одиннадцати избранных. Выходил на замену, но провел очень мало игрового времени, меньше часа. С другой стороны, Чалов забивал – в 11 играх швейцарской лиги набрал 4 точных удара. Жаль лишь, что попал в команду, которая сейчас в плохой форме. «Цюрих» опережает «Базель» на 18 пунктов, ни о каком титуле речь не идет. Следовательно, руководство клуба будет искать усиление летом. Вряд ли Чалов сможет получить полноценный контракт, разве что существенно изменится финансовый аппетит. Не стоит забывать, что для таких лиг, как швейцарская или бельгийская футболисты из РПЛ слишком дорогое удовольствие. Даже с учетом, что в ЦСКА у Федора не такой контракт, как у Дзюбы в «Зените».

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Команда из Бергамо смотрится плохо – много проигрывали, не сыграют в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Но даже в условиях, когда нужны голы и передачи Гасперини доверяет другим футболистам. Миранчук появляется на поле, получает несколько десятков минут, но в таких условиях показать что-то стоящее сложно. Алексей играл против «Вероны» — команда уступила, а его заменили. Появился против «Салернитаны», но забить победный мяч не сумел. Сегодня остался на лавке. Конкуренты сильнее, результативные действия у хавбека были – против «Наполи» в проигранном поединке, а до этого сильные минуты с «Сампдорией» (гол плюс пас), но лучше Миранчуку летом подумать о смене клуба. В его возрасте обидно сидеть на скамейке, потеряет драгоценное время.

Денис Черышев («Валенсия»)

Не видели опытного вингера на поле с середины апреля. Причем в этот раз дело не в травмах, поскольку в этом сезоне Черышев пропустил из-за повреждений лишь пять матчей прошлой осенью. Еще в январе заболел коронавирусом, но быстро вернулся в стартовую обойму. Но Денис не входит в планы Хосе Бордаласа, если судить по количеству игровой практики, которую получает немолодой футболист. Также явно желание Черышева вернуться в РПЛ – об этом говорил его отец. Но вряд ли «Спартак» предложит контракт. Да и мнение испанской жены надо учитывать. Возможно, предложит мужу остаться в Испании, пускай и не в настолько известном клубе, как «Валенсия». Будет свободным агентом ближайшим летом, и если пройдет медицинский осмотр – найдет себе команду в знакомой и родной Ла Лиге. Хотя обидно, что с такой школой – речь о выпускнике «Реала», и талантами – мог играть по всему левому флангу, Черышев остался аналогом Коэнтрау. Только с Роналду близко не дружил, в Мадриде надолго не задержался.

Магомед-Шапи Сулейманов («Гиресунспор»)

Двадцатидвухлетний футболист отправился в состав команды, которая ведет борьбу за выживание в Суперлиге Турции. И делает это команда достаточно успешно, ведь оторвались от зоны прямого вылета. Но Сулейманов не тот, кто вытащил коллектив. Шапи последний раз забил в феврале, когда отличился в проигранном туре. После этого не всегда появлялся, не каждый раз играл полные матчи. Бразилец Сержиньо и португалец Чикиньо среди лидеров команды, и именно они забирают у Сулейманова места в основе – на позиции «десятки» или правого вингера. Стоит отметить, что очень часто у агентов российских футболистов нет должного опыта для поисков оптимального клуба для клиента. В результате даже молодой Сулейманов, который не оказывался в лазарете так часто, как Черышев, и трудится в составе аутсайдера из Турции, а не в составе середняка Ла Лиги, как «Валенсия», оказывается без должной игровой практики.

Федор Кудряшов («Антальяспор»)

Опытный футбольный путешественник Кудряшов снова в Турции и, в отличие от Сулейманова, ближе к статусу основного футболиста в своей команде. «Антальяспор» в середине таблицы, и хотя слева нашелся такой же опытный ветеран – Вурал раздает голевые передачи, универсальность выручает Кудряшова. Федор появляется на поле в центре обороны, и пусть не всегда его игра заставляет тренера поверить в ветерана снова, опыт выручает. Бывший игрок «Спартака» остается в обойме и появлялся рядом со своим старым знакомым по РПЛ – за «Антальяспор» также играет Налдо, бывший футболист «Краснодара». Туркам не привыкать ставить на возрастных игроков. Возможно, РПЛ пойдет по тому же пути в ближайшее время? Слухи о возвращении вечного Вагнера Лава вызывают улыбку, но найдутся немолодые футболисты, готовые залететь на огонек в обмен на парочку миллионов евро.

Александр Кокорин («Фиорентина»)

В середине апреля случилось обыкновенное чудо. Кокорин вышел на поле в составе «Фиорентины», причем не в Кубке Италии, а в чемпионате. В этом году провел суммарно всего 21 минуту в Серии А, очень скромный результат. Причем 17 сыграл против «Торино», когда «фиалки» уступили 4:0. Уход Влаховича никак не повлиял на положение Кокорина в составе его итальянского клуба. А вот против «Наполи» в гостях появление Александра на поле совпало с удачным для его команды вечером. Подопечные Итальяно выиграли 2:3. Но Спаллетти встретил давнего знакомого, когда Кокорин появился на последние секунды матча. Разумеется, за пару минут форвард ничего показать не сумел. Тяжело понять, почему Кокорин не уехал в аренду зимой? Мог играть в футбол, а «фиалки» не платили хотя бы часть солидной зарплаты российского нападающего. Александр давно должен искать себе новый клуб, как и его бывший друг – Дзюба. Но если у Артема появятся заманчивые предложения, то Кокорина зимой звали в «Химки», но не потянули условия личного контракта.