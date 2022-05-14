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Аршавин назвал «болотом» молодёжное первенство России

сегодня, 09:16

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подверг критике молодежное первенство России.

Юношеская футбольная лига (ЮФЛ), мне кажется, зашла. Это работает, для пацанов классно и здорово, что сделали региональные лиги. В этом году введут еще 2007-й год. ЮФЛ-3 будет. Это супер!

Судя по тому, что я вижу, особенно в этом году, я бы назвал М-Лигу болотом. Может, грубовато звучит. Все лучшие, как правило, играют за свои «двойки». Командам второй восьмерки РПЛ вообще все равно: они имеют молодежки, потому что их надо иметь. Им все равно на результат, они просто доступных футболистов собирают. И как такового спортивного соревнования нет. Просто кто выплывет, тот выплывет, так скажем. И я вот не вижу пользы в этом.

Я бы отказался от этого турнира и сделал бы, чтобы сразу футболисты из академии переходили в «Зенит-2». Потому что у нас не набирается на «Зенит-2» и [М-Лигу] одновременно 20 сильных футболистов.

13 мая ЦСКА второй год подряд стал чемпионом России среди молодежных команд.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:41
Зачем там вообще результат? Там футболистов растить должны, а не результата добиваться. Из-за таких вот Аршавиных эти пацаны из М-лиги больше ничего и не добиваются в футболе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:33
С такой логикой Шава не имеет права быть функционером в футболе.
альсато
альсато
сегодня в 10:25
как по мне..чем больше турниров-тем лучше...больше шансов "выплыть"...опять же физиология-кто то раскрывается в 18ть,а кто то к 25ти годам.....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:17
13 мая ЦСКА второй год подряд стал чемпионом России среди молодежных команд.

Болотный эксперт расстроился ....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:16
Юношеская лига себя исчерпала.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:52
Значит он что-то знает?
санек002
санек002
сегодня в 09:51
зачем зениту молодёжка когда есть газпром и его,вернее наши деньги!
jwupys2yz3cn
jwupys2yz3cn
сегодня в 09:47
Болотный иксперд в болоте толк знает
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:21
    David Young
    David Young
    сегодня в 09:17
    Это он жестко.
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