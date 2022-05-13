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Пономарёв: «Мне кажется, футболисты „Сочи“ перегорели»

вчера, 23:52
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил ничью в матче «Сочи» и «Нижнего Новгорода» (0:0).

Конечно, эта ничья сейчас на руку «Динамо». В чем причины этой ничьей? Мне кажется, футболисты «Сочи» перегорели. Они сами испугались. Они выиграли в прошлом туре у ЦСКА и потом перегорели. Их словесно накачали, что, мол, мы можем занять второе место, что будут такие премиальные. И они бедненькие в таком состоянии вышли. Так нельзя делать. Так что здесь ничего удивительного нет. Я думал, что может быть даже хуже: что они могут даже проиграть. Так что ничья для них даже в такой ситуации сродни победе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:59
Просто Нижний не хотел проигрывать!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:13
Может он и прав
beefs
beefs
вчера в 23:56
Так сказать, в зобу дыханье сперло...
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