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Хохлов: «Не вижу в завтрашнем матче „Локомотива“ и „Динамо“ много мячей»

вчера, 22:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил расклады сил в предстоящем матче команды против «Локомотива».

Это дерби и каждый из клубов будет решать свою задачу. «Динамо» будет играть на победу, чтобы продолжить бороться за второе место, а «Локомотив» будет играть за свою репутацию. Будет непростой матч для обеих команд. Не думаю, что «Локомотив», зная сильные стороны «Динамо», раскроется и предоставит много свободных зон динамовцам, поэтому не вижу в завтрашнем матче много мячей.

Ранее по данному поводу поделился точкой зрения экс-игрок «Локомотива».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:43
А много и не будет. Будет ровно столько, сколько надо Динамо, чтобы победить в договорняке. Наивные, могут думать иначе....
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:25
Как тренер Хохлов не впечетлил, посмотрим какой из него ясновидящий.
Cat01
Cat01
вчера в 23:11
Игра важная!!!
ka84tgjxjte8
ka84tgjxjte8
вчера в 23:06, ред.
тб 2.5 хату поставил,сьёмную.
Anisovich
Anisovich
вчера в 22:47
Как оракул сказал, не вижу и всё.
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