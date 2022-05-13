Хохлов: «Не вижу в завтрашнем матче „Локомотива“ и „Динамо“ много мячей»

Бывший главный тренер «Динамо» оценил расклады сил в предстоящем матче команды против «Локомотива».

Это дерби и каждый из клубов будет решать свою задачу. «Динамо» будет играть на победу, чтобы продолжить бороться за второе место, а «Локомотив» будет играть за свою репутацию. Будет непростой матч для обеих команд. Не думаю, что «Локомотив», зная сильные стороны «Динамо», раскроется и предоставит много свободных зон динамовцам, поэтому не вижу в завтрашнем матче много мячей.