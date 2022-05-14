Файзулин рассказал, чем Дик Адвокат удивил его в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» вспомнил, как начиналась его карьера в петербургском клубе. Файзулин играл за «Зенит» с 2008 по 2018 год.

Как меня принял Дик Адвокат? Я ехал такой молодой и думал: после восьмичасовых теорий и индивидуальных бесед у Юрия Красножана в «Спартаке» (Нальчик) в таком топ-клубе, как «Зенит», это, наверно, еще дольше идет. А в итоге был шокирован, что ничего подобного вообще нет. То есть, по большому счету, я выходил на поле и играл инстинктивно. Исполнял самого себя так, как видел и понимал футбол.

Мне кажется, Дик в принципе подбирал нас в команду так, чтобы мы похожим образом думали на поле. Хотя, повторюсь, поначалу, меня это удивляло — можно делать так, как ты думаешь. А партнер — так, как он считает правильным. Я настолько сначала этого всего не понимал, что даже как-то спросил: «Ребят, а у вас вообще теории нет?». Считал, мол, надо же как-то объединять команду единой игровой мыслью, чтобы все в одном русле думали. Но Дик этим не занимался. Он смотрел — этот понимает в футболе, значит, играет. И следил кто выпадает, а кто нет. Если что — менял.

Удивило со знаком «плюс» или «минус»? Пожалуй, даже обескуражило. Но ребята сказали: «Ты не переживай, в принципе такое редко бывает. Ну, а пока привыкай и живи с этим дальше» (смеется).