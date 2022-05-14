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Файзулин рассказал, чем Дик Адвокат удивил его в «Зените»

сегодня, 08:48

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин вспомнил, как начиналась его карьера в петербургском клубе. Файзулин играл за «Зенит» с 2008 по 2018 год.

Как меня принял Дик Адвокат? Я ехал такой молодой и думал: после восьмичасовых теорий и индивидуальных бесед у Юрия Красножана в «Спартаке» (Нальчик) в таком топ-клубе, как «Зенит», это, наверно, еще дольше идет. А в итоге был шокирован, что ничего подобного вообще нет. То есть, по большому счету, я выходил на поле и играл инстинктивно. Исполнял самого себя так, как видел и понимал футбол.

Мне кажется, Дик в принципе подбирал нас в команду так, чтобы мы похожим образом думали на поле. Хотя, повторюсь, поначалу, меня это удивляло — можно делать так, как ты думаешь. А партнер — так, как он считает правильным. Я настолько сначала этого всего не понимал, что даже как-то спросил: «Ребят, а у вас вообще теории нет?». Считал, мол, надо же как-то объединять команду единой игровой мыслью, чтобы все в одном русле думали. Но Дик этим не занимался. Он смотрел — этот понимает в футболе, значит, играет. И следил кто выпадает, а кто нет. Если что — менял.

Удивило со знаком «плюс» или «минус»? Пожалуй, даже обескуражило. Но ребята сказали: «Ты не переживай, в принципе такое редко бывает. Ну, а пока привыкай и живи с этим дальше» (смеется).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:36
Витя, а в СКА Хабаровск у Тебя много теоретических занятий было?))))...у нас такая установка всегда: "выходите и играйте")))
Сп62
Сп62
сегодня в 10:16
Думаю, что Виктор здесь что-то темнит. Не может быть, чтобы у команды не было объединяющий идеи (мысли). Зенит проходил середину поля с помощью коротких пасов на таких скоростях, что другим и не снилось. И разве это импровизация, а не работа тренера. Такого не бывает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:28
А где фаза сейчас?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:58, ред.
Удивительный вы человек, товарищ Виктор !)
Владеете в совершенстве ,этим искусством , Удивляться !)
izrafel
izrafel
сегодня в 08:52
С Диком не забалуешь... хорошо при нем Зенит играл
asraeil
asraeil
сегодня в 08:50
Ооо... я уже о Фазе и забывать стал...:)))
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