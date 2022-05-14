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Божович извинился перед болельщиками за вылет «Арсенала» из РПЛ

сегодня, 16:57
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович извинился за вылет команды из РПЛ после поражения от «Уфы» (1:2) в 29-м туре РПЛ.

Итог сегодняшнего матча, думаю, закономерен, после удаления Кангва у нас были очень маленькие шансы.

Не успели удержать счет и сделать что-то большее. Попытались что-то сделать с длинными передачами и большими игроками, но не успели. До удаления у нас были шансы, после – уже нет.

Пока только хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 18:12
Плевать на вылет. Главное - это фирменный стиль Божовича, т.е. сексуальный футбол.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 17:52
Удачи Арсеналу !!!!
112910415
112910415
сегодня в 17:51
Пока-пока
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 17:16
Профилактику туляки пройдут в фНЛ и обратно, уверен что за сезон обернутся
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:10
Он ещё надеется на что-то?). "Посмотрим, что будет дальше". Расширения?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:05
Ну теперь вот выводи
izrafel
izrafel
сегодня в 17:05
Ждем на следующий год обратно
Cat01
Cat01
сегодня в 17:01
Очень жаль!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:00
Извинениями не обойтись
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