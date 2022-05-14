Божович извинился перед болельщиками за вылет «Арсенала» из РПЛ

Главный тренер «Арсенала» извинился за вылет команды из РПЛ после поражения от «Уфы» (1:2) в 29-м туре РПЛ .

Итог сегодняшнего матча, думаю, закономерен, после удаления Кангва у нас были очень маленькие шансы.

Не успели удержать счет и сделать что-то большее. Попытались что-то сделать с длинными передачами и большими игроками, но не успели. До удаления у нас были шансы, после – уже нет.

Пока только хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков. Посмотрим, что будет дальше.