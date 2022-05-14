«Локомотив» и «Динамо» забили шесть голов на двоих

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сегодня, 18:26

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ .

В составе хозяев отличился Тин Едвай (28), Ян Кухта (65) и Джирано Керк (72), за гостей забивали Федор Смолов (9), Арсен Захарян (33) и Даниил Фомин (38).

«Локомотив» расположился на шестой позиции (45), «Динамо» — второе (53).