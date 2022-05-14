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«Локомотив» и «Динамо» забили шесть голов на двоих

сегодня, 18:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.

В составе хозяев отличился Тин Едвай (28), Ян Кухта (65) и Джирано Керк (72), за гостей забивали Федор Смолов (9), Арсен Захарян (33) и Даниил Фомин (38).

«Локомотив» расположился на шестой позиции (45), «Динамо» — второе (53).

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 19:15
теоретически ЦСКА может получить медали.
Им надо дважды выиграть, и чтоб проиграли динамовцы.
Тогда очков поровну, между собой все ровно и очки и разницы и забитые. Но общая разница забитые пропцщеные у ДМ лучше.
При этом надо ЦСКА улучшить разницу забитых-пропущенных относительно ДМ на 7 мячей. Сейчас у ДМ на 6 лучше, но если кони подравняются то у бело-голубых сыграет фактор больше число забитых.
Например они выигрывают 2-0 и 2-0 а Динамо проигрывает быкам 0-3. Тогда Армейцы третьи.
Вероятность этого прикиньте сами.
gentlewolf
gentlewolf ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:10
именно по этой причине вы еще чемпионы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05
Теперь кони уже точно без медалей! Ждём серебряный матч в 30 туре...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:00
Вот это матч получился. У Локо забили только леги, у Динамо парни из сборной России
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 18:59
Очень прошу пояснить какое слово в моей реакции на гнусный текст гражданина (вчера в 18-43) можно считать его оскорблением ? Подобные тексты можно пропускать на футбольный сайт? Спасибо за внимание.
Capral
Capral
сегодня в 18:58
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 18:56
    Со стороны мне какжется, что Динамо начало пооседать в плане физики. И то, что Арсен не использовал прекрасный момент - это результат недостатка функциональной готовности. Но с Макаровым и Ласкальтом состав посильнее будет. По большому счету главная цель сейчас это Кубок , а место 2-е, или 3-е не так важно. А Кубок нужен ооооочень!!!!!
    gentlewolf
    gentlewolf ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 18:55
    Спасибо!
    Джерс Альф
    Джерс Альф
    сегодня в 18:54
    добротный матч получился
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 18:49
      Anisovich
      Anisovich
      сегодня в 18:49
      Динамо рано серебро завоевывать.
      David Young
      David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
      сегодня в 18:47
      Удачи в финале Кубка России.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 18:46
      Динамо - просто огонь...
      4 игры - 1 очко...
      баск
      баск
      сегодня в 18:43
      Игра без защитников- интересный дебют для Булута на тренерском мостике..))

      Мы впервые забили весной аж три гола до перерыва, но второй тайм провели плохо, без конца теряли мяч и почти не контролировали игру.
      На 85 мин, правда, могли всё же выигрывать, но Заха подкачал с ударом, хотя
      там и бить-то не требовалось- катни поточнее и всё.

      В последних трёх турах у нас 11 пропущенных мячей- страшное дело.
      Несмотря на то, что команда потихоньку просыпается (Захарян, Шиманьски, на глазах прибавляет Лес), но в целом дело идёт настолько туго и неровно,
      что говорить о преодолении кризиса пока не приходится.

      А тем временем, в сезоне у нас осталось пара матчей, и оба- финалы.
      Надо бы как-то ноги в руки, и хоть с базы не уезжать..
      gentlewolf
      gentlewolf
      сегодня в 18:42, ред.
      У Динамо не было по разным причинам 4 игрока основы. Из них двоих - Лакса и Макара точно придержали для Сочи и кубка.
      Рома Евгеньев - поменяйте его св Сибирь на кучку кедровых орешков, реально достал. В первом голе проспал, в третьем умудрился ТРИ раза ошибиться!!!
      Покер по предголевым кризисам!
      Пора Ване Ордецу определиться что он хочет, ибо на его место давно пора взять хоть какого бразила в оборону, да хоть араба или индуса, все лучше Ромы будет.
      Судейство. Второй тайм бесподобен. Чего только стоит момент когда Тюкавин вываливался один в один с Гилей, и его локошный деф сбил, перед этим задев мяч и сделав фактически точный и удобненький пас на выход Косте.
      Раньше вот такие моменты не прощали защитникам - если ты попал в мяч, но круглый остался перед форвардом, а ты его сбиваешь, получи красную карту.
      Ну и по мелочи там моменты еще.
      Локомотив. Вообще не понятно что делает эта команда и ее тренер. Имен хватает, игроки хорошие, играет так что иной раз хоть смейся хоть плачь...
      Ну да ладно, не моя беда.
      Игра в чем то получилась, четвертых карт не получили, больших травм вроде нет, а очно в принципе для финала за серебро так же ценно как и победа.
      Да и не верю я что ЦСКА сможет выиграть две игшры и сократить улукчшить разницу по итогам своих двух и нашего одного матчана 7 голов. Это я про возможную бронзу.
      Но будем ждать все же минимум не проигрыша Сочам.
      Да и конечно три разика минимум могли Локомотиву забить - пропижонили, пролюбили...
      Не шатко не валко в общем.
      Capral
      Capral
      сегодня в 18:41, ред.
        Сп62
        Сп62 ответ 1viking17 (раскрыть)
        сегодня в 18:40
        Последний матч покажет, кто больше достоин серебра. Всё будет в собственных руках (ногах).
        beefs
        beefs
        сегодня в 18:38
        повезло болелам на стадионе...
        1viking17
        1viking17
        сегодня в 18:36
        Обидно, что Динамо упустил победу. Желаю Динамо отвоевать серебро!!!
        Муслим90
        Муслим90
        сегодня в 18:35
        После первого тайма удивлялся. Во втором тайме все стало на свои места. Динамо не может без нервов. Теперь осталось провести 2 финала. Если выиграем это будет самый успешный сезон, хотя по игре бывали сезоны намного лучше.
        Aleks365
        Aleks365
        сегодня в 18:32
        Боевая игра ничья заслуженная
        BDA81
        BDA81
        сегодня в 18:31
        Мда, матч конечно интересный получился, но игра обороны у каждого просто проходной двор)))
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 18:29
        Супер дерби !
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