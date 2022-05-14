«Локомотив» и «Динамо» забили шесть голов на двоих

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.
В составе хозяев отличился Тин Едвай (28), Ян Кухта (65) и Джирано Керк (72), за гостей забивали Федор Смолов (9), Арсен Захарян (33) и Даниил Фомин (38).
«Локомотив» расположился на шестой позиции (45), «Динамо» — второе (53).
Мы впервые забили весной аж три гола до перерыва, но второй тайм провели плохо, без конца теряли мяч и почти не контролировали игру.
На 85 мин, правда, могли всё же выигрывать, но Заха подкачал с ударом, хотя
там и бить-то не требовалось- катни поточнее и всё.
В последних трёх турах у нас 11 пропущенных мячей- страшное дело.
Несмотря на то, что команда потихоньку просыпается (Захарян, Шиманьски, на глазах прибавляет Лес), но в целом дело идёт настолько туго и неровно,
что говорить о преодолении кризиса пока не приходится.
А тем временем, в сезоне у нас осталось пара матчей, и оба- финалы.
Надо бы как-то ноги в руки, и хоть с базы не уезжать..
Мы впервые забили весной аж три гола до перерыва, но второй тайм провели плохо, без конца теряли мяч и почти не контролировали игру.
На 85 мин, правда, могли всё же выигрывать, но Заха подкачал с ударом, хотя
там и бить-то не требовалось- катни поточнее и всё.
В последних трёх турах у нас 11 пропущенных мячей- страшное дело.
Несмотря на то, что команда потихоньку просыпается (Захарян, Шиманьски, на глазах прибавляет Лес), но в целом дело идёт настолько туго и неровно,
что говорить о преодолении кризиса пока не приходится.
А тем временем, в сезоне у нас осталось пара матчей, и оба- финалы.
Надо бы как-то ноги в руки, и хоть с базы не уезжать..
Им надо дважды выиграть, и чтоб проиграли динамовцы.
Тогда очков поровну, между собой все ровно и очки и разницы и забитые. Но общая разница забитые пропцщеные у ДМ лучше.
При этом надо ЦСКА улучшить разницу забитых-пропущенных относительно ДМ на 7 мячей. Сейчас у ДМ на 6 лучше, но если кони подравняются то у бело-голубых сыграет фактор больше число забитых.
Например они выигрывают 2-0 и 2-0 а Динамо проигрывает быкам 0-3. Тогда Армейцы третьи.
Вероятность этого прикиньте сами.
Им надо дважды выиграть, и чтоб проиграли динамовцы.
Тогда очков поровну, между собой все ровно и очки и разницы и забитые. Но общая разница забитые пропцщеные у ДМ лучше.
При этом надо ЦСКА улучшить разницу забитых-пропущенных относительно ДМ на 7 мячей. Сейчас у ДМ на 6 лучше, но если кони подравняются то у бело-голубых сыграет фактор больше число забитых.
Например они выигрывают 2-0 и 2-0 а Динамо проигрывает быкам 0-3. Тогда Армейцы третьи.
Вероятность этого прикиньте сами.