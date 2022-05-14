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Гол Агаларова принёс «Уфе» победу над «Арсеналом». Туляки вылетели в ФНЛ

сегодня, 15:52
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

В матче 29-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле обыграла «Арсенал» со счетом 2:1.

Счет во встрече на 13-й минуте открыл хавбек уфимцев Дмитрий Кабутов, на 25-й голом ответил полузащитник туляков Кингс Кангва. Окончательный счет во встрече установил форвард «Уфы» Гамид Агаларов, забив на 75-й минуте.

С 72-й минуты «Арсенал» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки у Кангва.

В турнирной таблице «Уфа» идет 15-м месте (27 очков), «Арсенал» — на 16-й позиции (23). Тульская команда потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:52
Если завтра Урал обыгрывает Рубин, то все решится в последнем туре Рубин-Уфа. Арсенал подарит Уралу пряник, а Урал, камень самоцвет Арсеналу, думаю).
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 16:46
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 16:45
    Дагестанская ракета рвёт РПЛ, 19 голов, фантастика!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    Там играла московская команда, тут тульская.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 16:39, ред.
    Уфимцев с победой! Теперь у них появились хорошие шансы на сохранение прописки в Российской Пример Лиге, либо прямым путем, либо через стыковые матчи. Главное для уфимского клуба- это, чтоб соперники проиграли в оставшихся играх сезона. А что касается тульского клуба, то их уже ничего не спасет. Конечно обидно вылетать в нижний дивизион, но реальность такова. Да и в очном противостоянии с уфимцами, Арсенал не выигрывал после 2019 года. Сегодня конечно удаление сыграло свою роль. Прощай, Арсенал. В подвале турнирной таблицы завязывается мощная борьба за выживание. Приятного просмотра.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 16:34
    Эта победа еще не гарантирует Уфе место в РПЛ на следующий сезон
    альсато
    альсато ответ wme6f5kvf56r (раскрыть)
    сегодня в 16:33
    хоть один клуб ФНЛ (кроме Уфы) назови?
    wme6f5kvf56r
    wme6f5kvf56r
    сегодня в 16:28
    Уфа уровня ФНЛ
    Aleks365
    Aleks365
    сегодня в 16:20
    Арсенал вылетел ,теперь надо чтоб Урал проиграл чтоб Уфе удержатся
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 16:19
    В судействе двойные стандарты. Кангва был первый на мяче, а Мешков его удалил с поля. В матче Динамо-Алания динамовец был первым на мяче в борьбе с защитником южан и последний попал динамовцу по ноге, за что и назначили пенальти в ворота Алании. Два одинаковых эпизода, но реакция судей совершенно противоположна.
    Джерс Альф
    Джерс Альф
    сегодня в 16:13
    То что Тула вылетит еще пару туров назад можно было сказать, а Уфа сегодня прибила. Желаю скорейшего возвращения.
    P/S Агаларов как всегда на высоте
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 16:08
    Поднакопят сил и вернуться
    альсато
    альсато
    сегодня в 16:02
    Так стоит Гамид три ляма..или все же больше)))))
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 15:57
    Важная игра!
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