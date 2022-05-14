Гол Агаларова принёс «Уфе» победу над «Арсеналом». Туляки вылетели в ФНЛ

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сегодня, 15:52

В матче 29-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле обыграла «Арсенал» со счетом 2:1.

Счет во встрече на 13-й минуте открыл хавбек уфимцев Дмитрий Кабутов, на 25-й голом ответил полузащитник туляков Кингс Кангва. Окончательный счет во встрече установил форвард «Уфы» Гамид Агаларов, забив на 75-й минуте.

С 72-й минуты «Арсенал» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки у Кангва.