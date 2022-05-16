Холанд мог играть в «Эвертоне»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, который перешел в «Манчестер Сити», ранее мог перейти в «Эвертон». Об этом рассказал скаут команды Брайан Кинг, который специализируется на поиске молодых игроков в скандинавском регионе.
Мы наблюдали за ним в возрасте 15 лет и имели возможность приобрести его за 70 тысяч евро. Однако он был очень молодым и габаритным, мы подумали, что с годами он потеряет эффективность. Но это не так. Он просто стал еще лучше.
Тот лет десять рассказывал про каждого заигравшего на топ-уровне футболиста что всегда следил за ним и мог купить чуть ли не с пеленок. Вот только после Сеска ничего приличного "на вырост" так и не купил... В отличие от конкурента открывшего Пике и Погба.
Тот лет десять рассказывал про каждого заигравшего на топ-уровне футболиста что всегда следил за ним и мог купить чуть ли не с пеленок. Вот только после Сеска ничего приличного "на вырост" так и не купил... В отличие от конкурента открывшего Пике и Погба.