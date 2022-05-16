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Холанд мог играть в «Эвертоне»

сегодня, 08:24

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, который перешел в «Манчестер Сити», ранее мог перейти в «Эвертон». Об этом рассказал скаут команды Брайан Кинг, который специализируется на поиске молодых игроков в скандинавском регионе.

Мы наблюдали за ним в возрасте 15 лет и имели возможность приобрести его за 70 тысяч евро. Однако он был очень молодым и габаритным, мы подумали, что с годами он потеряет эффективность. Но это не так. Он просто стал еще лучше.

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14 мая
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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 11:41
"Холанд мог играть в «Эвертоне»". Всё это похоже на байку про блондинку и её возможность встретить на улице динозавра. Не играл? Не играл! И чего об этом теперь говорить? Следуя этой логике и Мессси мог играть за Спартак/Динамо/ЦСКА(нужное подчеркнуть).
112910415
112910415
сегодня в 11:10
так было суждено ...
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 11:08
ждем историю венгера как он почти подписал андроида
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:57
Да в 15 лет он и в Спартаке мог бы играть !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:43
Могли бы и загубить талант.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:13
Короче лохонулися рыжие!! Ну и купили бы за 70евро тыс. Нетакие уже и неподъемные для Эвертона эьи деньги!!!
1 984
1 984
сегодня в 09:30
Ошиблись. Бывает.
523eyp957u4y
523eyp957u4y
сегодня в 09:21
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 09:18
    У нашего Арсена таких много было...и КриРо прошляпил, и прочих будущих звезд
    John 5mith
    John 5mith
    сегодня в 09:16
    Этого Кинга Венгер покусал?
    Тот лет десять рассказывал про каждого заигравшего на топ-уровне футболиста что всегда следил за ним и мог купить чуть ли не с пеленок. Вот только после Сеска ничего приличного "на вырост" так и не купил... В отличие от конкурента открывшего Пике и Погба.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 09:05
    И зачем скаут Эвертона об этом рассказывает? Сам себя этим дискредитирует. Показывает всем, что он плохой специалист.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 08:55
    Поздно пить боржоми.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:46
    Но не смог.
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 08:26
    Прошляпили его.. а может и все к лучшему получилось
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