Холанд мог играть в «Эвертоне»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд , который перешел в «Манчестер Сити», ранее мог перейти в «Эвертон». Об этом рассказал скаут команды Брайан Кинг, который специализируется на поиске молодых игроков в скандинавском регионе.

Мы наблюдали за ним в возрасте 15 лет и имели возможность приобрести его за 70 тысяч евро. Однако он был очень молодым и габаритным, мы подумали, что с годами он потеряет эффективность. Но это не так. Он просто стал еще лучше.