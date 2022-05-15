«Реал» заинтересовался вундеркиндом из «Боруссии». 17-летнего Мукоко мучают травмы, но потенциал огромен

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вчера, 08:20

Охотник на рекорды.

В конце ноября 2020 года на поле в составе дортмундской «Боруссии» вышел на тот момент 16-летний немец камерунского происхождения Юссуфа Мукоко, став самым юным дебютантом Бундеслиги в истории. И еще задолго до своего первого появления в профессиональном футболе парень удостаивался максимально лестных отзывов, Мукоко называли «талантом века», «феноменом», «вундеркиндом», «самым ярким талантом в мировом футболе» и прочили сумасшедшую карьеру.

Совсем не детские показатели

В 2014 году юношу, совершенно незнающего немецкий язык, привезли из Камеруна в академию «Санкт-Паули». На пробную тренировку он пришел в обычной одежде и без бутс. Клуб предоставил ему форму, а один из сверстников одолжил бутсы. За 2 года в стане «пиратов» он показал свой уровень и получил приглашение в Дортмунд. В 2017-м в двенадцать лет он выступал за команду U17 и забил 90 голов в 56 матчах за два сезона. С 2019-го начал играть за U19 и в 32-х встречах забил 51 мяч.

Безусловный талант игрока закреплялся и сильнейшей работой на тренировках. По словам тренеров, Юссуфа выполнял объем работы взрослого футболиста, намного превосходя по всем параметрам своих сверстников. Уже в 15 лет он начал тренировки с основным составом «Боруссии», а один из тренеров команды Отто Аддо поделился комментарием:

Я редко видел игрока, столько работающего над своими мелкими недостатками, которые у него ещё остались, и который был бы настолько дисциплинированным, мотивированным и профессиональным.

За короткий промежуток времени юный центрфовард примерил на себе такие звания:

– Самый молодой дебютант в истории Бундеслиги

– Самый молодой игрок, вышедший в старте на игру Бундеслиги

– Самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

– Самый молодой автор гола в Бундеслиге

Травма за травмой

Всего за несколько недель Юссуфа приковал к себе внимание всего футбольного сообщества, демонстрируя блестящий уровень игры. И тут юного пахаря, пылившего на поле с дядьками и тренирующегося за двоих настигла обратная сторона медали — травмы. Через месяц после дебюта на взрослом уровне у Мукоко возникли проблемы с коленом, из-за которых он пропустил 17 дней и 2 матча. Тревожный звоночек, видимо, прошел мимо физиотерапевтов. В январе Муки, как его называют одноклубники, восстановился и сразу же начал получать игровое время. Конечно, на парня не взваливали 90-минутные матчи, однако на поле он выходил регулярно, на 30-45 минут или в роли «джокера» на концовки. И спустя два с небольшим месяца на тренировке молодёжной сборной Германии он получает травму связок, которая оставила его без игр и тренировок до конца сезона, а точнее до середины июня.

С нового сезона Юссуфа начали давать небольшие порции игрового времени. В сентябре он стал самым молодым дебютантом и автором гола сборной Германии U21. Но спустя все те же два с небольшим месяца после выхода с лазарета нагрянула мышечная травма, из-за которой пришлось пропустить 21 день и 4 игры. Восстановившись, Мукоко успевает провести 19 минут в игре с «Лейпцигом», однако на следующий день врачи оповещают о глазном воспалении — минус 14 дней и 2 матча, после которых Муки должен был попасть в заявку на игру с «Вольфсбургом», но там его не оказалось. Причина? Проблемы с мышечными волокнами — минус 38 дней и 5 матчей.

Во второй половине прошлого года мне пришлось тяжко. Я восстанавливался, но затем вновь травмировался, плюс у меня возникли проблемы с глазами, мне было очень тяжело. Но с января я ощущаю себя прекрасно, я на 100% в форме. Теперь на поле мне гораздо легче, чем было в ноябре и декабре. Тогда у меня не получалось даже пойти нормально в дриблинг.

Залечившись в начале января Юссуфа два раза посидел в запасе, а затем сыграл в 5 встречах, проведя на поле в общей сложности 71 минуту. И в конце февраля проблема с мышечными волокнами повторяется — минус 31 день и 3 матча.

Конечно, грустно стало всем. С одной стороны, нельзя сказать, что парня загоняли, с момента своего дебюта за первый состав «Боруссии» он ни разу не отыграл полного матча, максимум, на который его выпускали — 57 минут. Это не случай 18-летнего Педри, поставившего в прошлой кампании мировой рекорд по количеству сыгранных матчей за сезон. Возможно, сверхнагрузки, которым Мукоко подвергался на тренировках, сыграли злую шутку. А может, юноша начал примерять роль «вечноперспективного хрусталика», чего очень не хотелось бы, вспоминая его лучшие выступления.

С середины апреля Юссуфа вновь получает игровое время, а 14 мая отметился в последнем туре сезона — забил победный гол в концовке матча с «Гертой», через минуту после выхода на замену.

Интерес из Испании

В феврале прошлого года с интересом к Мукоко СМИ связали «Барселону», а теперь, в мае 2022-го Bild сообщил, что Юссуфа может покинуть «Боруссию», так как отказывается продлевать контракт. «Дортмунд» в свою очередь готов продать игрока этим летом, и варианта с арендой, как заверяется, точно не будет — контракт форварда истекает в 2023 году, клуб не хочет потерять Муки бесплатно.

А спустя неделю инсайдер Экрем Конур запустил информацию, что заявку по игроку на сумму 10 млн евро подготовил мадридский «Реал», который готов предложить Юссуфа контракт до 2026 года. Не сомневаемся, что связать с Мукоко сейчас могут любой топ и не топ-клуб. Главное, чтобы парня отпустили болячки, а его талант и упорство свое дело сделают.