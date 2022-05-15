Вернер: «Я мог перейти в „Ливерпуль“, но выбрал „Челси“ и выиграл ЛЧ»

Форвард «Челси» рассказал, что до перехода в лондонский клуб мог перебраться в «Ливерпуль».

Когда я был в «Лейпциге», у меня была возможность попасть в Премьер-лигу. «Ливерпуль» тоже был в моих мыслях и представлял для меня большую возможность, но в конце концов я выбрал «Челси» и в прошлом году выиграл Лигу чемпионов. Это было не самое худшее решение.

Клопп – один из лучших немецких тренеров. Не хочу нападать на нашего тренера, но за последние годы он выиграл наибольшее число трофеев. У него прекрасный характер – такой тип нравится немцам, потому что он кажется веселым.