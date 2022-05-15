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Вернер: «Я мог перейти в „Ливерпуль“, но выбрал „Челси“ и выиграл ЛЧ»

сегодня, 11:48

Форвард «Челси» Тимо Вернер рассказал, что до перехода в лондонский клуб мог перебраться в «Ливерпуль».

Когда я был в «Лейпциге», у меня была возможность попасть в Премьер-лигу. «Ливерпуль» тоже был в моих мыслях и представлял для меня большую возможность, но в конце концов я выбрал «Челси» и в прошлом году выиграл Лигу чемпионов. Это было не самое худшее решение.

Клопп – один из лучших немецких тренеров. Не хочу нападать на нашего тренера, но за последние годы он выиграл наибольшее число трофеев. У него прекрасный характер – такой тип нравится немцам, потому что он кажется веселым.

Ранее появлялась информация, что три итальянских клуба претендуют на подписание Вернера.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:46
Не дорос ещё до Ливерпуля
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:30
Свой уровень он к сожалению потерял.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:32
Орел решка бросал?
barcamilan
barcamilan
сегодня в 12:17
это твой последний трофей в их составе
beefs
beefs
сегодня в 12:02
ну что же, угадал...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:00
Если судить по этой логике, Кепа с Челси тоже много чего выиграл, другое дело, что Челси, возможно, выиграл бы большее количество титулов, если бы на воротах стоял не Кепа
hs4duufn5m43
hs4duufn5m43
сегодня в 11:52
Сыграл в рулетку
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:51
Значит срабатывает интуиция
1 984
1 984
сегодня в 11:49
Значит выбор был правильный.
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