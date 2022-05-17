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«Арсенал» уступил «Ньюкаслу», в матче был автогол

сегодня, 00:00
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ньюкасл Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» (2:0).

Счет был открыт автоголом игрока «канониров» Бена Уайта на 55-й минуте, удвоил преимущество «сорок» Бруно на 85-й.

После матча «Арсенал» расположился на 5-й строчке (66 очков), «Ньюкасл» идет на 12-й позиции (46 очков).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Муслим90 (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
А с чего их жаль ? Они ведь даже не старались играть! Ходили по полю..., как в штаны наsрали..., мяч теряли, нихрена не боролись. Сплошное безволие и бесхарактерность. Возникало чувство, что это Ньюкаслу в ЛЧ надо, а не Артете и его рас.пи...дяям.
allemz
allemz ответ 68vv3qe9v35n (раскрыть)
сегодня в 00:21
Nazi, твой почерк узнаваем:)
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:21
Мда...представляю как обидно болельщикам...так про94 ЛЧ. Жаль Арсенал.
drug01
drug01
сегодня в 00:20
Плохие итоги....
mphuZ
mphuZ
сегодня в 00:17
Ппц.. Кажись пролетим мимо ЛЧ :((
68vv3qe9v35n
68vv3qe9v35n
сегодня в 00:16
Было приятно наблюдать за тупой мордой доминатора..

Только у лейси морда тупее..

Спасибо Ньюкаслу за то что не пустили кронке-артету в лч.
allemz
allemz
сегодня в 00:15
Так запросто слить зону ЛЧ, это норм?
Zak11
Zak11
сегодня в 00:15
Ну всё по делу. Был почему то уверен в победе Ньюкасла
Тристан
Тристан ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:09
я как болельщик Арсенала со стажем скажу, что позор мое постоянное состояние последние 15 лет с редкими проблесками надежды, из-за которых продолжаю верить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:08
У кого-то топ тренер (Хоу), у кого-то доминатор)
Тристан
Тристан
сегодня в 00:07
Примерно такие же эмоции испытал, когда лет более десяти лет назад Арсенал вел 4-0 с сороками по итогам первого тайма, в итоге 4-4. Несмотря на прошедшие годы, у канониров яиц не прибавилось..и не прибавится..к сожалению все знают проблемы канониров, кроме владельцев и менеджмента
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:07
Отдали четвертое место
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:05, ред.
Почему то чуял, что Артета у берега утонет...
Арсам побеждать надо, а они просто слились с позором. За матч толком ни одного момента для взятия ворот. Недостойны они ЛЧ с такой игрой, самоотдачей и концентрацией.
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