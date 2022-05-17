«Арсенал» уступил «Ньюкаслу», в матче был автогол

«Ньюкасл Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» (2:0).
Счет был открыт автоголом игрока «канониров» Бена Уайта на 55-й минуте, удвоил преимущество «сорок» Бруно на 85-й.
После матча «Арсенал» расположился на 5-й строчке (66 очков), «Ньюкасл» идет на 12-й позиции (46 очков).
Только у лейси морда тупее..
Спасибо Ньюкаслу за то что не пустили кронке-артету в лч.
Только у лейси морда тупее..
Спасибо Ньюкаслу за то что не пустили кронке-артету в лч.
Арсам побеждать надо, а они просто слились с позором. За матч толком ни одного момента для взятия ворот. Недостойны они ЛЧ с такой игрой, самоотдачей и концентрацией.
Арсам побеждать надо, а они просто слились с позором. За матч толком ни одного момента для взятия ворот. Недостойны они ЛЧ с такой игрой, самоотдачей и концентрацией.