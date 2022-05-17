«Арсенал» уступил «Ньюкаслу», в матче был автогол

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сегодня, 00:00

«Ньюкасл Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» (2:0).

Счет был открыт автоголом игрока «канониров» Бена Уайта на 55-й минуте, удвоил преимущество «сорок» Бруно на 85-й.

После матча «Арсенал» расположился на 5-й строчке (66 очков), «Ньюкасл» идет на 12-й позиции (46 очков).