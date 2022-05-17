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Получите до 2500 рублей от Фонбет за верный прогноз на финал Лиги Европы

сегодня, 13:12
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)-:-Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсЗавтра в 22:00 Не начался

18 мая в испанской Севилье немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс» сыграют в финале Лиги Европы. Хотите получить максимальный бонус от Фонбет к этой игре? Присоединяйтесь к специальной акции для новых клиентов, которая продлится до 23:30 мск 18 мая.

Выберите команду, которая, по вашему мнению выиграет Кубок УЕФА, пройдите регистрацию в Фонбет, используя соответствующий промокод.

Если вы считаете, что победит «Айнтрахт», то регистрируйтесь с промокодом LE1. Если уверены в победе «Рейнджерс», — с промокодом LE2. Если вы ждете ничейный исход, то проходите регистрацию с промокодом LEX. Каждый участник акции получит фрибет 2000 рублей, а тем, кто оставит верный прогноз на финал, будет начислен дополнительный бонус в 500 рублей.

Получить фрибет можно только при использовании мобильного приложения. 19 мая дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.

Регистрируйтесь в Фонбет, получайте бонусы и делайте ставки на финал Лиги Европы «Айнтрахт» – «Рейнджерс»!

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