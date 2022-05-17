Получите до 2500 рублей от Фонбет за верный прогноз на финал Лиги Европы

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сегодня, 13:12

18 мая в испанской Севилье немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс» сыграют в финале Лиги Европы. Хотите получить максимальный бонус от Фонбет к этой игре? Присоединяйтесь к специальной акции для новых клиентов, которая продлится до 23:30 мск 18 мая.

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