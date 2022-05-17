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Газизов назвал главную причину проблем российских клубов в еврокубках

сегодня, 15:07

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал главную проблему российских клубов в еврокубках.

Главный бич российских клубов в Европе — неумение играть со слабыми соперниками. Возможно, причина в том, что наши топ-клубы не обучены играть такие матчи с позиции силы. Им не хватает практики подобных встреч во внутреннем чемпионате. Что касается зрительского интереса, то его нельзя измерять только количеством людей на трибунах. Если вы посмотрите статистику посещаемости такой футбольной страны, как Италия в нынешнем сезоне, то там есть клубы, на домашние игры которых приходят в среднем чуть более 6000 тысяч болельщиков. Но это не мешает успешно реализовывать права на трансляции Серии А, стоимость которых уже составляет 910 миллионов евро за сезон.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:46, ред.
"... неумение играть со слабыми соперниками". Интересно, где г-н Газизов нашёл слабых соперников в Европе, если в кубках участвуют команды лидеры своих стран. Или он считает, что российские клубы так сильны, что на "раз" должны обыгрывать команды, которые занимают в своих чемпионатах 3-5 места ?... В каком веке он живёт, в каменном?
Futurista
Futurista
сегодня в 16:47
Теперь это неважно...главная проблема - исключение из еврокубков...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:18
Как будто в нашем чемпионате мало слабых соперников...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 16:02
Джентльмены, поправьте если не прав. Ювентус, Челси, Севилья, Дортмундская Боруссия, Лацио, Бавария, Атлетико, Байер, Лейпциг, Реал, Рома, Ливерпуль и еще много кто слабее Краснодара, зенита, ЦСКА, Спартака, Локо? Что несет товарищ Газизов? У нас наблюдается совсем другая проблема Наши клубы не умеют играть против сильных соперников. Скорее это правда
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:57
По Газизову Зениту надо тренироваться на фнл.
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:24
"Главный бич российских клубов в Европе — неумение играть со слабыми соперниками."

И сразу вопрос к хитрому башкиру: а что, в России Зенит играет сплошь с грандами, что ему не на ком потренировать игру со слабыми сопериниками, раз в Европе он из раза в раз обделывается жиденько, но обильненько не только с сильными клубами, но и с Брюгге, Славией и Мёльде?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:14
Всё правильно заметил
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