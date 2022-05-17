Газизов назвал главную причину проблем российских клубов в еврокубках

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал главную проблему российских клубов в еврокубках.

Главный бич российских клубов в Европе — неумение играть со слабыми соперниками. Возможно, причина в том, что наши топ-клубы не обучены играть такие матчи с позиции силы. Им не хватает практики подобных встреч во внутреннем чемпионате. Что касается зрительского интереса, то его нельзя измерять только количеством людей на трибунах. Если вы посмотрите статистику посещаемости такой футбольной страны, как Италия в нынешнем сезоне, то там есть клубы, на домашние игры которых приходят в среднем чуть более 6000 тысяч болельщиков. Но это не мешает успешно реализовывать права на трансляции Серии А, стоимость которых уже составляет 910 миллионов евро за сезон.