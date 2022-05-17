Сёмин: «К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит»

Бывший главный тренер «Локомотива» оценил полезность системы видеопомощи арбитрам VAR в РПЛ .

К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит. Она делает футбол справедливее. Мы не можем игнорировать развитие футбола во всем мире и отказаться от VAR . За то время, что система существует в РПЛ , она принесла больше плюсов, чем минусов. Но нужно работать над усовершенствованием этого процесса, чтобы ни у кого не оставалось вопросов.