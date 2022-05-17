Сёмин: «К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил полезность системы видеопомощи арбитрам VAR в РПЛ.
К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит. Она делает футбол справедливее. Мы не можем игнорировать развитие футбола во всем мире и отказаться от VAR. За то время, что система существует в РПЛ, она принесла больше плюсов, чем минусов. Но нужно работать над усовершенствованием этого процесса, чтобы ни у кого не оставалось вопросов.
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Без заезда домой, по горячим следам...