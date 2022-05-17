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Сёмин: «К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит»

сегодня, 11:46

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил полезность системы видеопомощи арбитрам VAR в РПЛ.

К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит. Она делает футбол справедливее. Мы не можем игнорировать развитие футбола во всем мире и отказаться от VAR. За то время, что система существует в РПЛ, она принесла больше плюсов, чем минусов. Но нужно работать над усовершенствованием этого процесса, чтобы ни у кого не оставалось вопросов.

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Сёмин Юрий
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:56
К вару уже привык, с ним интереснее!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:52
Из одной тёмной комнаты, с ВАРом, в другую - с полиграфом.
Без заезда домой, по горячим следам...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:51
VAR это стратегическое оружие в руках миллера и федуна.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:49
Футбол без ВАРа трудно уже представить.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:48
Надо учиться использовать быстро
beefs
beefs
сегодня в 12:45
нужно спрашивать строго с прокладки между стулом и компьютером...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:15
Необходимо повысить ответственность судей VAR за принятие спорных решений
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:06
Казалось бы чего проще: посмотрел повторы по телеку - и вынес верный вердикт.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 12:03
Добрый день, не вижу в рейтинге за вчера свою команду,заработано 11 очков,в итоговом так же начисления нет
ОПС
ОПС
сегодня в 11:53
Это точно.
izrafel
izrafel
сегодня в 11:47
К самой системе вопросов нет, а вот кто за ней сидит...
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