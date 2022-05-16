Канчельскис: «Кокорину бы пошло на пользу возвращение в Россию»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию в карьере игрока «Фиорентины» .

Думаю, что в той ситуации, в которой находится Кокорин, ему бы пошло на пользу возвращение в Россию. Но захочет ли его видеть «Спартак» или какая-то другая российская команда — это знак вопроса. После того, как год ты не играл, тебе ещё год надо восстанавливаться физиологически. Если бы я выбыл на год, то на меня никто бы не обратил внимания. Я не верю в то, что Кокорин быстро наберёт форму, ему будет тяжело. В «Фиорентине» он как-то оказался, но зато теперь итальянский клуб не знает как от него избавиться.