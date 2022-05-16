Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Канчельскис: «Кокорину бы пошло на пользу возвращение в Россию»

вчера, 23:22

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в карьере игрока «Фиорентины» Алксандра Кокорина.

Думаю, что в той ситуации, в которой находится Кокорин, ему бы пошло на пользу возвращение в Россию. Но захочет ли его видеть «Спартак» или какая-то другая российская команда — это знак вопроса. После того, как год ты не играл, тебе ещё год надо восстанавливаться физиологически. Если бы я выбыл на год, то на меня никто бы не обратил внимания. Я не верю в то, что Кокорин быстро наберёт форму, ему будет тяжело. В «Фиорентине» он как-то оказался, но зато теперь итальянский клуб не знает как от него избавиться.

Ранее бывший вратарь «Локомотива» высказался в подобном ключе.

Все новости
Нигматуллин: «Сложно сказать, какая команда рискнёт приобрести Кокорина»
Вчера, 23:14
Баженов: «Кокорин может играть на хорошем уровне, но всё зависит от него»
Вчера, 23:05
Малафеев: «Семак заслужил новый долгосрочный контракт»
Вчера, 22:56
Генич — о «Краснодаре»: «Сейчас у клуба конфетно-букетный период»
Вчера, 20:45
Агент Глебова: «Данила всё устраивает в „Ростове“»
Вчера, 20:12
Баринов не собирается покидать «Локомотив»
Вчера, 19:29
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:22
Вопрос а хочет сам Кокорин ?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:15
Ему и в Феоринтине неплохо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:59
Как игрок Кокорин кончился еще в России. Сколько было радости у спартачей когда команда сумела впарить , по другому это назвать трудно, фиалкам . Надо отметить , что не последнюю роль в этом переходе сыграли Капелло и Манчини, которые расписали так Кокорина, что Фиорентина клюнула и мертво подсеклась, как очень голодный окунь. Но "рыбалка" явно не удалась, несъедобная рыбка оказалась.
Кокорина может кто то и возьмет , при условии , что он сам клубу за свое участие в играх доплачивать будет.
Futurista
Futurista
вчера в 23:35
Саня выжимай из итальяшек все до последнего €...потом все сдашь в ЦБ России...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 