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Р. Билялетдинов: «„Зенит“ не на 100 процентов играл со „Спартаком“»

сегодня, 10:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов полагает, что «Зенит» не был в полной мере настроен в матче со «Спартаком».

Неоптимальная игра в плане дерби. Чувствовалось, что «Зенит» не на 100 процентов эмоционально горит в этой игре. Да, после пропущенного мяча они включили скорость дополнительно, и было видно, что пошла игра, в которой есть азарт. «Спартак» принял этот вызов, а так московский клуб не то, что отсиживался, а большую часть проводил на своей половине поля. Не так много ему давали возможность что-то организовывать. Старались играть на ноль.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:15
В том матче был договорняк.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:50
Зенит уже отдыхает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:35
В чемпионате Зенит лишь считанные матчи сыграл на 100 %.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:24
В ЛЧ с Брюгге и Мальме они тоже играли не на 100 %))) Инфа сотка))
Cat01
Cat01
сегодня в 10:23
Зачем ему играть
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:22
Счет на табло! Остальное туфта!
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