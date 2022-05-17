Р. Билялетдинов: «„Зенит“ не на 100 процентов играл со „Спартаком“»

Бывший главный тренер «Рубина» полагает, что «Зенит» не был в полной мере настроен в матче со «Спартаком».

Неоптимальная игра в плане дерби. Чувствовалось, что «Зенит» не на 100 процентов эмоционально горит в этой игре. Да, после пропущенного мяча они включили скорость дополнительно, и было видно, что пошла игра, в которой есть азарт. «Спартак» принял этот вызов, а так московский клуб не то, что отсиживался, а большую часть проводил на своей половине поля. Не так много ему давали возможность что-то организовывать. Старались играть на ноль.