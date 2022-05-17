Широков отреагировал на слухи о возможной отставке Алексея Березуцкого

Бывший игрок сборной России поделился мнением о возможной отставке с поста главного тренера ЦСКА .

Всё возможно. Руководство должно решать, есть ли перспективы у команды с этим главным тренером. Если они видят, что есть, то стоит продолжать. Здесь ещё возникает вопрос: есть ли кем заменить. Расставаться, если у Алексея нет желания? В первую очередь нужно поговорить. Понять, почему возникла такая ситуация. Может быть, это связано с эмоциями от последних не совсем удачных матчей. Спокойно обдумать и уже от этого отталкиваться.