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Широков отреагировал на слухи о возможной отставке Алексея Березуцкого

сегодня, 13:57

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о возможной отставке Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

Всё возможно. Руководство должно решать, есть ли перспективы у команды с этим главным тренером. Если они видят, что есть, то стоит продолжать. Здесь ещё возникает вопрос: есть ли кем заменить. Расставаться, если у Алексея нет желания? В первую очередь нужно поговорить. Понять, почему возникла такая ситуация. Может быть, это связано с эмоциями от последних не совсем удачных матчей. Спокойно обдумать и уже от этого отталкиваться.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 14:52
Здесь ещё возникает вопрос: есть ли кем заменить. Мной конечно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:45
Отставка Березуцкого - правильное решение.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:59
Все возможно.
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