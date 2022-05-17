Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2021/2022

Окружение Месси опровергло сведения о покупке игроком доли в «Интер Майами»

сегодня, 16:06

Окружение нападающего ПСЖ Лионеля Месси опровергло информацию о покупке игроком доли в клубе МЛС «Интер Майами». Сообщается, что аргентинец еще не решил, как будет развиваться его карьера после чемпионата мира 2022 года и окончания контракта с парижским клубом. Игрок нацелен отработать свое соглашение с «Пари Сен-Жермен» до конца. Каких-либо договоренностей по поводу карьеры в США у Месси на данный момент нет.

Все новости
СлухиМесси выкупит часть в «Интер Майами» и перейдёт туда в 2023 году
Сегодня, 10:59
Месси увеличил продажи атрибутики в ПСЖ на 60 миллионов евро
Вчера, 21:31
Стало известно, какую сумму заработает победитель Кубка России
13 мая
«Арсенал» получит поддержку от губернатора Тульской области
13 мая
СлухиКоутиньо согласился сократить зарплату на 70% ради перехода в «Астон Виллу»
13 мая
«Раз такой порядок цен – что сделать?» Лещук — о зарплатах в футболе
12 мая
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:39
Дыма без огня не...
ДСА
ДСА
сегодня в 16:15
Месси решил всё сам, никого не спрашивая.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 