Окружение Месси опровергло сведения о покупке игроком доли в «Интер Майами»

Окружение нападающего ПСЖ Лионеля Месси опровергло информацию о покупке игроком доли в клубе МЛС «Интер Майами». Сообщается, что аргентинец еще не решил, как будет развиваться его карьера после чемпионата мира 2022 года и окончания контракта с парижским клубом. Игрок нацелен отработать свое соглашение с «Пари Сен-Жермен» до конца. Каких-либо договоренностей по поводу карьеры в США у Месси на данный момент нет.
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