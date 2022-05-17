Месси выкупит часть в «Интер Майами» и перейдёт туда в 2023 году

Нападающий ПСЖ Лионель Месси выкупит около 35 процентов акций клуба МЛС «Интер Майами» и перейдет туда в 2023 году. Аргентинец таким образом присоединится к франшизе, которая принадлежит бывшему футболисту сборной Англии Дэвиду Бекхэму. На следующий сезон Месси останется в парижском клубе.
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