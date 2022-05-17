Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2021/2022

Месси выкупит часть в «Интер Майами» и перейдёт туда в 2023 году

сегодня, 10:59

Нападающий ПСЖ Лионель Месси выкупит около 35 процентов акций клуба МЛС «Интер Майами» и перейдет туда в 2023 году. Аргентинец таким образом присоединится к франшизе, которая принадлежит бывшему футболисту сборной Англии Дэвиду Бекхэму. На следующий сезон Месси останется в парижском клубе.

Все новости
Месси увеличил продажи атрибутики в ПСЖ на 60 миллионов евро
Вчера, 21:31
Стало известно, какую сумму заработает победитель Кубка России
13 мая
«Арсенал» получит поддержку от губернатора Тульской области
13 мая
СлухиКоутиньо согласился сократить зарплату на 70% ради перехода в «Астон Виллу»
13 мая
«Раз такой порядок цен – что сделать?» Лещук — о зарплатах в футболе
12 мая
Слухи«Спартак» потеряет 500 млн рублей из-за прекращения сотрудничества с Nike
12 мая
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:11
Место в старте гарантировано. А ещё можно должность играющего тренера себе пробить. Деньги к деньгам...
shlomo
shlomo
сегодня в 11:01
Играть за свой собственный клуб это круто...:)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 