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Месси увеличил продажи атрибутики в ПСЖ на 60 миллионов евро

сегодня, 21:31

Нападающий ПСЖ Лионель Месси увеличил продажи атрибутики своего клуба на 60 миллионов евро. Общий доход парижан в этом сезоне составил 700 миллионов евро, что в 7 раз больше, чем в сезоне 2010/11, когда нынешние владельцы приобрели клуб. Всего на данный момент ПСЖ продал более миллиона футболок с фамилией аргентинца, а спонсорский доход клуба составил 310 миллионов евро. На долю Месси в этом сезоне пришлось 60% проданных футболок.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:01
вот и весь ответ!!! м еще РОна надо!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 22:00
очень уж много терпил на земле)
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 21:43
Так Месси))
lotsman
lotsman
сегодня в 21:33
Бизнес, есть бизнес. А Месси двигатель его.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:33
Это феноменально!
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