Месси увеличил продажи атрибутики в ПСЖ на 60 миллионов евро

Нападающий ПСЖ Лионель Месси увеличил продажи атрибутики своего клуба на 60 миллионов евро. Общий доход парижан в этом сезоне составил 700 миллионов евро, что в 7 раз больше, чем в сезоне 2010/11, когда нынешние владельцы приобрели клуб. Всего на данный момент ПСЖ продал более миллиона футболок с фамилией аргентинца, а спонсорский доход клуба составил 310 миллионов евро. На долю Месси в этом сезоне пришлось 60% проданных футболок.
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