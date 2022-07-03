Нападающий «Ювентуса» продолжит карьеру в МЛС

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03 июля 2022, 16:19

Нападающий «Ювентуса» продолжит карьеру в клубе МЛС «Нью-Инглэнд Революшн». Сумма трансфера составит 4 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист выступал за «Тироль», став одним из лучших бомбардиров чемпионата Австрии. Вриони забил 19 мячей, столько же раз отличился новичок «Боруссии» Дортмунд , выступавший тогда за «Ред Булл Зальцбург».

Футболист имеет албанские корни, но родился в Италии. На уровне юношеских команд он играл за итальянцев, теперь же он выступает за сборную Албании.