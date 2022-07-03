Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2022

Нападающий «Ювентуса» продолжит карьеру в МЛС

03 июля 2022, 16:19

Нападающий «Ювентуса» Джакомо Вриони продолжит карьеру в клубе МЛС «Нью-Инглэнд Революшн». Сумма трансфера составит 4 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист выступал за «Тироль», став одним из лучших бомбардиров чемпионата Австрии. Вриони забил 19 мячей, столько же раз отличился новичок «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми, выступавший тогда за «Ред Булл Зальцбург».

Футболист имеет албанские корни, но родился в Италии. На уровне юношеских команд он играл за итальянцев, теперь же он выступает за сборную Албании.

Все новости
Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»
Сегодня, 00:15
Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»
Вчера, 23:26
ОфициальноДани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»
Вчера, 21:03 Фото
ОфициальноРакицкий подписал контракт с ФК «Адана Демирспор»
Вчера, 20:36 Фото
ОфициальноЗащитник «Шальке» Кабак перешёл в «Хоффенхайм»
Вчера, 13:27 Фото
Официально«Лион» объявил о трансфере защитника «Аякса» Тальяфико
Вчера, 13:16 Фото
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 17:48
Засветился в сильном клубе, теперь пожинает плоды.
Шуnя771
Шуnя771
03 июля в 16:38, ред.
На пенсию вышел!)
С подработкой)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 