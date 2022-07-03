Нападающий «Ювентуса» продолжит карьеру в МЛС

Нападающий «Ювентуса» Джакомо Вриони продолжит карьеру в клубе МЛС «Нью-Инглэнд Революшн». Сумма трансфера составит 4 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист выступал за «Тироль», став одним из лучших бомбардиров чемпионата Австрии. Вриони забил 19 мячей, столько же раз отличился новичок «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми, выступавший тогда за «Ред Булл Зальцбург».
Футболист имеет албанские корни, но родился в Италии. На уровне юношеских команд он играл за итальянцев, теперь же он выступает за сборную Албании.
С подработкой)
С подработкой)