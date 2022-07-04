Мостовой: «Назову „Зенит“ фаворитом Суперкубка».

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и Спартаком".

По поводу того, что Суперкубок в Питере неправильно проводить, я уже много раз говорил. То, что выбирать место проведения нужно было заранее, тоже высказывался, но ладно. У «Зенита» будет небольшое преимущество за счет своих болельщиков.

Если по игре говорить, то «Зенит» по последним спаррингам выглядит неплохо и я назову его фаворитом. Товарищеские матчи «Спартака» я не видел. Конечно, «красно-белые» будут упираться. Сейчас ни у кого нет оптимальной формы, и в одной игре все что угодно может быть. Да, у петербуржцев есть хорошие легионеры – Малком, Вендел, но у «Спартака» есть свои преимущества.