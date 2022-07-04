Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Назову „Зенит“ фаворитом Суперкубка»

04 июля 2022, 14:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и Спартаком".

По поводу того, что Суперкубок в Питере неправильно проводить, я уже много раз говорил. То, что выбирать место проведения нужно было заранее, тоже высказывался, но ладно. У «Зенита» будет небольшое преимущество за счет своих болельщиков.

Если по игре говорить, то «Зенит» по последним спаррингам выглядит неплохо и я назову его фаворитом. Товарищеские матчи «Спартака» я не видел. Конечно, «красно-белые» будут упираться. Сейчас ни у кого нет оптимальной формы, и в одной игре все что угодно может быть. Да, у петербуржцев есть хорошие легионеры – Малком, Вендел, но у «Спартака» есть свои преимущества.

Ранее стало известно, кто будет судить матч.

Все новости
Чернов: «Посвящаю победу над „Краснодаром“ своей маме»
Сегодня, 08:09
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Сортировать
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 17:24, ред.
Зенит чемпион рпл, в Зените построена игра,лучше дисциплина,какая-то стабильность,итак понятно у москвичей шансов мало,все зависит от настроя питерцев скажем так,нужен он им вобще?!!
старина
старина
04 июля в 16:54
Иди лучше на тренера подучись,болтун.Дима Комбаров уже тренирует,а ты все жалишься,что не берут тебя никуда тренером
Futurista
Futurista
04 июля в 16:28
Это кубок...как не крути...Наполи тоже все называли фаворитом)...
Ironigor
Ironigor
04 июля в 16:08
Мостовой: «Назову „Зенит“ фаворитом Суперкубка».
Пожалуй тут и спорить в принципе не возможно. Но как говорится мяч круглый и всё может случится. А вот если отталкиваться от реалий , можно с форой даже говорить о полном превосходстве команды с берегов Невы, над Спартаком . Где каждый второй игрок Зенита превосходит игроков Спартака. А с уходом ряда игроков и особенно Бакаева из Спартака в Зенит, очень сильно ослабил в созидании и атакующих действиях Спартак, тем самым соответственно усилил Зенит. А переход из Сочи в Зенит Кассьерры , сделал атаку зенитчиков поистине мощной и более разнообразнее. Что и показал вчерашний матч против чемпионов Сербии , командой Црвена Звезда . Если чемпион Сербии не устоял против Зенита, то и у Спартака уж очень мало шансов. Вот как-то так , на мой нейтральный субъективный взгляд. Всем Добра и конечно же получить удовольствие от предстоящего поединка . И пусть победит сильнейший.
makkie
makkie
04 июля в 15:54
Естественно Зенит будет фаворитом.

Свой стадион, статус чемпиона, поставленная игра, все легионеры в строю, усиление в лице Каьерры и Бакаева. Спартаку придётся очень тяжело. Даже для ничьи в основное время матча. Но это футбол, так что будем посмотреть...
stanichnik
stanichnik
04 июля в 15:39
По составу и по результатам последних игр фаворит в этом поединке по мнению многих футбольных аналитиков клуб с берегов Невы, но ведь то же самое говорили и про финальную пару в Кубке Динамо-Спартак, называя первых фаворитом, а на деле Кубок завоевали красно-белые.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 15:36
В теории – да.
nmqrdvrzdb8u
nmqrdvrzdb8u
04 июля в 15:17
А победит Спартак
VeniaminS
VeniaminS
04 июля в 15:14
Это еще как сказать.
Бубнин
Бубнин
04 июля в 15:14
Ну прям финал чемпионата мира какой-то, не меньше. Судя по разговорам вокруг.
km6t5n9strne
km6t5n9strne
04 июля в 14:49
кто бы сомневался, это однозначно...
FERIS
FERIS
04 июля в 14:47
Удачи Зениту!
drug01
drug01
04 июля в 14:44
Вполне возможно
ДСА
ДСА
04 июля в 14:40
Фаворит действительно ясен, но всё может быть.
Байкал-38
Байкал-38
04 июля в 14:38
Чемпион играет с 10 командой чемпионата, у кого то ещё есть вопросы?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 