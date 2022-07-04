Мостовой: «Назову „Зенит“ фаворитом Суперкубка».

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и Спартаком".
По поводу того, что Суперкубок в Питере неправильно проводить, я уже много раз говорил. То, что выбирать место проведения нужно было заранее, тоже высказывался, но ладно. У «Зенита» будет небольшое преимущество за счет своих болельщиков.
Если по игре говорить, то «Зенит» по последним спаррингам выглядит неплохо и я назову его фаворитом. Товарищеские матчи «Спартака» я не видел. Конечно, «красно-белые» будут упираться. Сейчас ни у кого нет оптимальной формы, и в одной игре все что угодно может быть. Да, у петербуржцев есть хорошие легионеры – Малком, Вендел, но у «Спартака» есть свои преимущества.
Ранее стало известно, кто будет судить матч.
Пожалуй тут и спорить в принципе не возможно. Но как говорится мяч круглый и всё может случится. А вот если отталкиваться от реалий , можно с форой даже говорить о полном превосходстве команды с берегов Невы, над Спартаком . Где каждый второй игрок Зенита превосходит игроков Спартака. А с уходом ряда игроков и особенно Бакаева из Спартака в Зенит, очень сильно ослабил в созидании и атакующих действиях Спартак, тем самым соответственно усилил Зенит. А переход из Сочи в Зенит Кассьерры , сделал атаку зенитчиков поистине мощной и более разнообразнее. Что и показал вчерашний матч против чемпионов Сербии , командой Црвена Звезда . Если чемпион Сербии не устоял против Зенита, то и у Спартака уж очень мало шансов. Вот как-то так , на мой нейтральный субъективный взгляд. Всем Добра и конечно же получить удовольствие от предстоящего поединка . И пусть победит сильнейший.
Пожалуй тут и спорить в принципе не возможно. Но как говорится мяч круглый и всё может случится. А вот если отталкиваться от реалий , можно с форой даже говорить о полном превосходстве команды с берегов Невы, над Спартаком . Где каждый второй игрок Зенита превосходит игроков Спартака. А с уходом ряда игроков и особенно Бакаева из Спартака в Зенит, очень сильно ослабил в созидании и атакующих действиях Спартак, тем самым соответственно усилил Зенит. А переход из Сочи в Зенит Кассьерры , сделал атаку зенитчиков поистине мощной и более разнообразнее. Что и показал вчерашний матч против чемпионов Сербии , командой Црвена Звезда . Если чемпион Сербии не устоял против Зенита, то и у Спартака уж очень мало шансов. Вот как-то так , на мой нейтральный субъективный взгляд. Всем Добра и конечно же получить удовольствие от предстоящего поединка . И пусть победит сильнейший.
Свой стадион, статус чемпиона, поставленная игра, все легионеры в строю, усиление в лице Каьерры и Бакаева. Спартаку придётся очень тяжело. Даже для ничьи в основное время матча. Но это футбол, так что будем посмотреть...
Свой стадион, статус чемпиона, поставленная игра, все легионеры в строю, усиление в лице Каьерры и Бакаева. Спартаку придётся очень тяжело. Даже для ничьи в основное время матча. Но это футбол, так что будем посмотреть...