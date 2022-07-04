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Кавазашвили: «У „Спартака“ денег много, они их не считают»

04 июля 2022, 14:14

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля в ПСВ.

У «Спартака» денег много, они их не считают. Продали Тиля, потеряли 18 миллионов евро, для «красно-белых» это ерунда. У них видимо очень много денег и хороший бухгалтер, который отлично считает финансы.

Есть вопросы к человеку, который сидит на должности спортивного директора, Каттани этим занимается, комплектует команду. А что для него деньги Федуна? Ничего страшного, купили за 100 миллионов, отдадим за два, приобрели за 20, отдадим за четыре! Какая ему разница, не свои же деньги? А после того, как футболистов берут в «Спартак», то дороже их уже не продать. Потому что «красно-белые» в чемпионате играют хуже и хуже. Если играли бы хорошо, то футболисты были бы на виду, но так сейчас только у «Зенита». У петербуржцев классные футболисты, но они не отдают их, а оставляют у себя.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
04 июля в 19:14
Не тот клуб назвал,у кого денег больше мы и так знаем,а вот вопросы управления финансами это совсем другая тема.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 15:58
Старик Анзор не прочь бы их пересчитать)))
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 15:58
Сейчас начнут считать
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 14:54
Богатых не понять!!! Или глупых,а может просто воры!!!
9zkyd9s5b3w9
9zkyd9s5b3w9
04 июля в 14:45
Не думаю больше чем у Зенита?
sv_1969
sv_1969
04 июля в 14:29
Деда несёт))
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 14:23
Считают, только как-то неправильно.
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