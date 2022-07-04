Кавазашвили: «У „Спартака“ денег много, они их не считают»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу перехода полузащитника в ПСВ .

У «Спартака» денег много, они их не считают. Продали Тиля, потеряли 18 миллионов евро, для «красно-белых» это ерунда. У них видимо очень много денег и хороший бухгалтер, который отлично считает финансы.

Есть вопросы к человеку, который сидит на должности спортивного директора, Каттани этим занимается, комплектует команду. А что для него деньги Федуна? Ничего страшного, купили за 100 миллионов, отдадим за два, приобрели за 20, отдадим за четыре! Какая ему разница, не свои же деньги? А после того, как футболистов берут в «Спартак», то дороже их уже не продать. Потому что «красно-белые» в чемпионате играют хуже и хуже. Если играли бы хорошо, то футболисты были бы на виду, но так сейчас только у «Зенита». У петербуржцев классные футболисты, но они не отдают их, а оставляют у себя.