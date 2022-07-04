Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА продаст Бийола в клуб из Серии А

04 июля 2022, 13:49

Футболист ЦСКА Яка Бийол в ближайшее время перейдет в один из клубов Серии А. О переходе могут объявить на этой неделе, стоимость трансфера оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Бийол провел 28 матчей и забил 1 гол.

Все новости
Чернов: «Посвящаю победу над „Краснодаром“ своей маме»
Сегодня, 08:09
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
04 июля в 21:50
Обороне шванцен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
04 июля в 17:27
Как оставить? Насильно? Он бы иначе вообще ушел бы бесплатно, прервав контракт. Все таки серия А.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 15:43
Бийола можно было и оставить.
Bensurr
Bensurr
04 июля в 15:27
Серии А весь шлак подписывает неудивительно что чемпионат на дне
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
04 июля в 14:28
Яка с возу, ЦСКА легче.)))).
Удачных игр в новом клубе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 июля в 14:16
Это да, за Дзюбу и Оздоева за двоих меньше дали, а точнее вообще ничего не дали. Не нужны никому оказались, даже арабам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 14:02
Так себе трансфер. Хорошо что хоть немного денег дали...
ДСА
ДСА
04 июля в 13:59
Ну не самый серьезный это футболист.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 