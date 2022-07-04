ЦСКА продаст Бийола в клуб из Серии А

Футболист ЦСКА Яка Бийол в ближайшее время перейдет в один из клубов Серии А. О переходе могут объявить на этой неделе, стоимость трансфера оценивается в 3,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Бийол провел 28 матчей и забил 1 гол.
Футболист ЦСКА Яка Бийол в ближайшее время перейдет в один из клубов Серии А. О переходе могут объявить на этой неделе, стоимость трансфера оценивается в 3,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Бийол провел 28 матчей и забил 1 гол.
Удачных игр в новом клубе.
Удачных игр в новом клубе.