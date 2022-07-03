Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Арнор Сигурдссон и нападающий Чидера Эджуке приостановили контракты с «армейцами».
Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.
ПФК ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ПФК ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации.