Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник и нападающий приостановили контракты с «армейцами».

Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон воспользовались поправкой ФИФА , позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.