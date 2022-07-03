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Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

03 июля 2022, 19:09

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Арнор Сигурдссон и нападающий Чидера Эджуке приостановили контракты с «армейцами».

Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

ПФК ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ПФК ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Capral (раскрыть)
04 июля в 20:18
В Сочи на пустом месте?Это тот же самый Зенит...!!!...думай а потом пиши...
Пустое место это команды из фнл...
Dima salev
Dima salev
04 июля в 11:04, ред.
Уходя из ЦСКА ни кто ещё не заиграл в другом клубе. Есть такое колдовство от ЦСКА. Либо обратно по снижение цены.
Пример. Красич, Вагнер, Думбия , Мусса , Олич, и так далее.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 июля в 10:36
Федотов уже звонит в Сочи
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
04 июля в 09:24
парень в европу намылил ласты, а такие жесты там любят
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Верг (раскрыть)
04 июля в 07:58
В сочи серьёзная банда была,только играть не хотели,Федотов просто нашел должный подход к игрокам.
виктор бочарников
виктор бочарников
04 июля в 07:55
Разбежались,что тараканы,только Зенит на денежном поводке держит легов, видимо а ближайшей перспективе придется расчитывать на внутренний рынок. Возможно Краснодар, переживший в том сезоне шоковую терапию,в этом со своими воспитанниками окажется в фаворитах.
Верг
Верг ответ Capral (раскрыть)
04 июля в 05:49
Это типо сочи с нуля собран? нуда нуда
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
04 июля в 00:39
Всё зависит от его тренерского таланта . Если он конечно есть . Бердыев тоже начинал с чистого листа ,набрав никому не известных игроков . Результат известен .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 июля в 00:37
Сигурдссон понятно ,но Эджуке-то чего не так ? В Нигерию вроде никто не вторгался ?!
t3w77hr8yr7h
t3w77hr8yr7h
03 июля в 23:10
видимо не по своей воле, хотя в контракте ЭТО не прописано..
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 июля в 22:48
Да не будет играть, если решится на саботаж, но тем самым загубит свою футбольную карьеру. Такие персонажи не нужны никому, даже, если они выглядят борцами за правое дело. Предпочтут, чтобы он боролся там, где он есть, даже поддержат морально, но к себе - ни за что!
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
03 июля в 22:40
Не отпускать, значит дать понять, что он не может надеяться на возврат, если уйдёт против воли клуба, воспользовавшись беспределом ФИФА, и будет подлежать всей ответственности, предусмотренной контрактом за односторонний разрыв.
Capral
Capral
03 июля в 22:29
Читаю Сенатова, и сразу, на ум приходит фрагмент из советской классики "Весёлые ребята".
"За границей- лучше делают"!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
03 июля в 21:55
В моей практике были случаи, когда за "ответ по понятиям" давали больше, чем за первичные действия "по понятиям". Правда это у нас в РФ. Я противник давать нецивилизованный ответ, на нецивилизованные действия.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
03 июля в 21:52
А как это не отпускать? Приковать что ли?
KnowSoccer
KnowSoccer
03 июля в 21:33
Эджуке просто без комментариев. Неделю назад клялся в любви в ЦСКА, а теперь...
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 июля в 21:27
Ответ беспределом заключается в том, что, если со мной поступают по понятиям, а на справедливый суд надежды нет, то и я вправе поступать по понятиям. В данном варианте: Сигурдсона отправить восвояси (без возврата), а Эджуке просто не отпускать.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Твой Арсен (раскрыть)
03 июля в 21:17
А может не фифа во всем этом виноват?....стоит виновных поискать на родине...
praporchik zadov
praporchik zadov
03 июля в 21:15
Скоро РФПЛ будет состоять из одной лиги и все местных ....Кокорин будет на расхват...
Спасибо тем кто нас отрезал от остального мира....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
03 июля в 21:11
Отвечать беспределом на беспредел, так же как беззаконием на нарушение закона - это последнее дело. Я думаю, что суд ничего не даст.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 21:02
Надо искать замену!
112910415
112910415
03 июля в 20:59
задача нового тренера заметно усложнилась
Знатог
Знатог ответ pomor45 (раскрыть)
03 июля в 20:58
Эт точно, полный безпердел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 20:54
Новость об Эджуке меня удивил.
isamsn
isamsn
03 июля в 20:40
Нужно просто игнорировать поправки ФИФА и их решения. Терять особо нечего. Мы и так нигде не участвуем. Ну а приостоновившие игроки пока неустойку не заплатят пусть сидят на одном месте ровно.
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 20:34
Мандохен шванцен ЦСКА,как говорили древние греки(по сведениям академика Илловайского,из несохранившихся источников).А РФС-совские буратины готовы до смертного часа искать справедливости там,откуда прилетает уже добрый десяток лет.И то,ведь не на свои кровные судиться будут...
makkie
makkie
03 июля в 20:28
Эджуке - единственный технарь был у цска. И тот ушёл.
Сегодняшний состав больше подходит для Березуцких, чем для Федотова. Тем интереснее, как новый ГТ проявит себя на посту.

УЕФА - мафия!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Твой Арсен (раскрыть)
03 июля в 20:27, ред.
Хотя претензии по сути верные, но с учетом мой тяги к точностям, могу констатировать, что украинцы ушли сами по политическим мотивам ( Ракицкий, Годзюр, Кулаков, а еще и ОРДЕЦ), Это первое. Все перечисленные, или почти все контракты ПРИОСТАНОВИЛИ, а не прервали, т.е. формально принадлежат клубам. Небольшой позитив в том, что им не надо платить зарплату на период приостановки контракта. Но вообще то это беспредел, хотя спорт и политика всегда шли вместе и в ногу, не афишируя это, а сейчас в открытую. Но мы сами пошли на это (формально дали повод)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 июля в 20:22
Потеря Чидера для ЦСКА очень чувствительна, такого парня редко можно найти.
Жаль.
RamonCSKA
RamonCSKA
03 июля в 20:21
Грязные фифашники даже тут нагадили России, пора уже создать другую футбольную организацию со своими правилами
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