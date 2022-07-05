«Милан» собирается подписать Дугласа Луиса за замену Кессье

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05 июля 2022, 04:46

«Милан» начал переговоры о приобретении полузащитника «Астон Виллы» . Чемпионы Италии могут заплатить англичанам до 26 миллионов фунтов стерлингов.

У Луиса остался год по контракту с «Астон Виллой», но это не помешало команде Премьер-лиги потребовать высокую плату за игрока, который был куплен за 15 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году.

Представители 24-летнего футболиста уверены, что между двумя клубами может быть заключена сделка, и «Вилла» может снизить запрашиваемую цену в надежде продать игрока и не отпустить его бесплатно через год, так как действующий контракт бразилец продлевать не хочет.

«Милан» рассматривает Дугласа Луиса в качестве замена , который перешел в «Барселону».