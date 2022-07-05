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«Милан» собирается подписать Дугласа Луиса за замену Кессье

05 июля 2022, 04:46

«Милан» начал переговоры о приобретении полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Чемпионы Италии могут заплатить англичанам до 26 миллионов фунтов стерлингов.

У Луиса остался год по контракту с «Астон Виллой», но это не помешало команде Премьер-лиги потребовать высокую плату за игрока, который был куплен за 15 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году.

Представители 24-летнего футболиста уверены, что между двумя клубами может быть заключена сделка, и «Вилла» может снизить запрашиваемую цену в надежде продать игрока и не отпустить его бесплатно через год, так как действующий контракт бразилец продлевать не хочет.

«Милан» рассматривает Дугласа Луиса в качестве замена Франка Кессье, который перешел в «Барселону».

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
05 июля в 05:58
Надо договариваться.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 05:36
Скоро все узнаем .
sv_1969
sv_1969
05 июля в 04:53
Хороший будет трансфер
efk9d9v5tku2
efk9d9v5tku2
05 июля в 04:47
Это их дело
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