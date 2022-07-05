«Милан» собирается подписать Дугласа Луиса за замену Кессье

«Милан» начал переговоры о приобретении полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Чемпионы Италии могут заплатить англичанам до 26 миллионов фунтов стерлингов.
У Луиса остался год по контракту с «Астон Виллой», но это не помешало команде Премьер-лиги потребовать высокую плату за игрока, который был куплен за 15 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году.
Представители 24-летнего футболиста уверены, что между двумя клубами может быть заключена сделка, и «Вилла» может снизить запрашиваемую цену в надежде продать игрока и не отпустить его бесплатно через год, так как действующий контракт бразилец продлевать не хочет.
«Милан» рассматривает Дугласа Луиса в качестве замена Франка Кессье, который перешел в «Барселону».