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Федотов рассказал о трансферах ЦСКА

05 июля 2022, 01:50

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о ситуации с приобретением новых футболистов в текущее трансферное окно.

Работа ведется. Но все пока сложно. Все не так быстро, как хотелось бы. Времени остается все меньше. 100% подмога будет, будут приобретения. Понятно, что помощь будет уже по ходу чемпионата. Главное — привести в порядок тех, кто сейчас есть. Щенников и Набабкин — тот ресурс, которым мы обладаем. Надо ввести их в строй. У нас один центральный защитник, в первую очередь нам нужно усиление сюда. Но требует усиления каждая позиция.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
05 июля в 09:06
Прям старая песея о главном)
112910415
112910415
05 июля в 07:19
Щенников и Набабкин вывезут !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 05:21
Может Федотову самому подыскать или подсказать кого а то наши ищут только полузащитников.
d1metras
d1metras
05 июля в 02:19
Немного о трансферах - ИХ НЕТ)
протон
протон
05 июля в 01:52
Не вариант Набоа? старый конь борозды ...
Гость
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