Федотов рассказал о трансферах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА рассказал о ситуации с приобретением новых футболистов в текущее трансферное окно.

Работа ведется. Но все пока сложно. Все не так быстро, как хотелось бы. Времени остается все меньше. 100% подмога будет, будут приобретения. Понятно, что помощь будет уже по ходу чемпионата. Главное — привести в порядок тех, кто сейчас есть. Щенников и Набабкин — тот ресурс, которым мы обладаем. Надо ввести их в строй. У нас один центральный защитник, в первую очередь нам нужно усиление сюда. Но требует усиления каждая позиция.