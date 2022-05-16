Суперфинал Кубка лиги будет проводиться в «Лужниках»

В России будет организован новый турнир под названием Кубок Лиги.
По данным источника, турнир будет проводиться по схеме с двумя финалами и одним суперфиналом. Оба финала будут считаться полуфиналами и будут состоять из двух матчей. Суперфинал — это одна игра, которая планируется проводиться на стадионе «Лужники».
Отмечается, что суперфинал будет проходить 1 июня.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1315030 16.05.2022
Это шедевр....)
.......по схеме...оба финала будут считаться полуфиналами...))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1315030 16.05.2022
Это шедевр....)
.......по схеме...оба финала будут считаться полуфиналами...))