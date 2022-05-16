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Суперфинал Кубка лиги будет проводиться в «Лужниках»

сегодня, 20:35

В России будет организован новый турнир под названием Кубок Лиги.

По данным источника, турнир будет проводиться по схеме с двумя финалами и одним суперфиналом. Оба финала будут считаться полуфиналами и будут состоять из двух матчей. Суперфинал — это одна игра, которая планируется проводиться на стадионе «Лужники».

Отмечается, что суперфинал будет проходить 1 июня.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:15
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:10
Это не самый яркий пример "красноречия" чиновников РФС. Видимо "академиев не кончали"
pomor45
pomor45
сегодня в 21:09, ред.
Финалы, которые полуфиналы, поэтому будет Суперфинал. Это ХЗЧ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:03
На предстоящий финал надо народ собрать.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:50
Оба финала будут называться Суперфиналами, а финал будет называться СУПЕРПУПЕРФИНАЛОМ !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:47
"По данным источника, турнир будет проводиться по схеме с двумя финалами и одним суперфиналом. Оба финала будут считаться полуфиналами и будут состоять из двух матчей. Суперфинал — это одна игра, которая планируется проводиться на стадионе «Лужники»."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1315030 16.05.2022

Это шедевр....)

.......по схеме...оба финала будут считаться полуфиналами...))
shlomo
shlomo
сегодня в 20:44
Ну да....можно было бы и по другому назвать...:)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:44
Ну и это было уже предсказуемо.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:43
Ну и это было уже предсказуемо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:38
Ну и это было уже предсказуемо.
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