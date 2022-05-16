Суперфинал Кубка лиги будет проводиться в «Лужниках»

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сегодня, 20:35

В России будет организован новый турнир под названием Кубок Лиги.

По данным источника, турнир будет проводиться по схеме с двумя финалами и одним суперфиналом. Оба финала будут считаться полуфиналами и будут состоять из двух матчей. Суперфинал — это одна игра, которая планируется проводиться на стадионе «Лужники».

Отмечается, что суперфинал будет проходить 1 июня.