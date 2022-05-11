Глава Северной Осетии: «Думаю, в следующем году стадион будет построен»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о строительстве нового стадиона команды.

«Алания» пройдет лицензирование. Строительство стадиона идет по тем требованиям, которые предъявлены к аренам первой категории. Проект абсолютно новый. Тот, который был раньше, не подходил ни под одни требования государственной экспертизы. Финансирование выросло. И не потому, что поднялись цены на стройматериалы и металл, а потому, что категория стадиона выросла. Дополнительное финансирование на сегодня предусмотрено в районе почти 1 млрд рублей. Думаю, в следующем году стадион будет построен. И пройдем лицензирование в РПЛ , если попадем туда в 2023 году. По крайней мере, мы так планируем. И все условия для этого есть.