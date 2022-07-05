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Семшов: «Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно. ЦСКА многое им дал»

05 июля 2022, 22:28

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Семшов поделился мыслями об уходе из армейского клуба Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона. Оба игрока решили приостановить действие контрактов с московским клубом в соответствии с правом, предоставленным ФИФА.

Не предательство ли это со стороны футболистов, которые говорили, что им все нравится в ЦСКА? К сожалению, ФИФА создала такую ситуацию. Это безобразие, потому что клуб дал им многое, а они вот так поступили.

Теперь надо понимать, стоит ли нам приглашать легионеров, которые в любой момент могут уехать. Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно.

Что сейчас не получается у ЦСКА? Не получается набрать полную обойму футболистов, на которых может опираться главный тренер. Сигурдссон и Эджуке покинули команду, а они были основными футболистами.

Еще нет усиления – это, конечно, беспокоит главного тренера. Команда должна привыкнуть к новым требованиям, так как не все понимают, что нужно делать на поле. Нагрузки также влияют на результат, но я бы не стал сейчас на нем зацикливаться. Все покажет только чемпионат.

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Союзник противников
Союзник противников
06 июля в 00:16
Сигурдссона искусственно загнали в запас надёжно и надолго,а Эджуке с приходом временщиков тоже лишили возможности играть в основе,под столь же искусственными предлогами.Предполагаю,что в контрактах тех лиц была опция о обязательном (определённом)времени пребывания на поле.Так что укорять их собственно и не за что.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 23:50
Эджуке вполне понять можно . Самый техничный , быстрый, активный вынужден был сидеть в запасе . Почему??? Просто непонятно ??? Вот парень и решил уйти. Видно парень знает себе цену.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 22:34
Правильно или нет, не ему решать
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