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«Крылья Советов» хотят подписать Хубулова

09 июля 2022, 14:24

Нападающий «Алании» Владимир Хубулов может уйти из клуба.

21-летним игроком интересуются «Крылья Советов». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Трансферная стоимость Хубулова оценивается в 500 тысяч евро.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
09 июля в 14:48
А за что полмиллиона ? Пусть сначала покажет себя , брать ли его в лучший клуб РПЛ.
Ironigor
Ironigor
09 июля в 14:41
«Крылья Советов» хотят подписать Хубулова.
Для Крыльев во главе с Осинькиным , на мой субъективный взгляд это будет хорошее приобретение. Молодой перспективный игрок атаки для Крылышек, это то что нужно . Ведь из команды ушли игроки атаки . А Володя может восполнить потери . Тем более Осинькин очень хорошо знает игрока Алании, и все его лучшие качества. А уж Осинькин очень хорошо может работать с молодёжью.
А вот что будет теперь с Аланией, ещё один игрок Алании уходит из клуба. Четвёртый из атакующих игроков Алании. Это уже какой-то крах . И естественным образом возникает вопрос, а как же сама Алания . Вчера подписали одного игрока атакующего плана из Велеса Артура Галояна . Но это всего один, против четверых проданных. А до начала чемпионата осталось совсем немного времени. Посмотрим, время покажет.
Ну а Хубулову Удачи в КС , если конечно этот переход состоится. Всем Добра !
Carl Lewis
Carl Lewis
09 июля в 14:26
Ну и ладно.
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