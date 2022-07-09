«Крылья Советов» хотят подписать Хубулова.

Нападающий «Алании» Владимир Хубулов может уйти из клуба.
21-летним игроком интересуются «Крылья Советов». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
Трансферная стоимость Хубулова оценивается в 500 тысяч евро.
Нападающий «Алании» Владимир Хубулов может уйти из клуба.
21-летним игроком интересуются «Крылья Советов». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
Трансферная стоимость Хубулова оценивается в 500 тысяч евро.
Для Крыльев во главе с Осинькиным , на мой субъективный взгляд это будет хорошее приобретение. Молодой перспективный игрок атаки для Крылышек, это то что нужно . Ведь из команды ушли игроки атаки . А Володя может восполнить потери . Тем более Осинькин очень хорошо знает игрока Алании, и все его лучшие качества. А уж Осинькин очень хорошо может работать с молодёжью.
А вот что будет теперь с Аланией, ещё один игрок Алании уходит из клуба. Четвёртый из атакующих игроков Алании. Это уже какой-то крах . И естественным образом возникает вопрос, а как же сама Алания . Вчера подписали одного игрока атакующего плана из Велеса Артура Галояна . Но это всего один, против четверых проданных. А до начала чемпионата осталось совсем немного времени. Посмотрим, время покажет.
Ну а Хубулову Удачи в КС , если конечно этот переход состоится. Всем Добра !
Для Крыльев во главе с Осинькиным , на мой субъективный взгляд это будет хорошее приобретение. Молодой перспективный игрок атаки для Крылышек, это то что нужно . Ведь из команды ушли игроки атаки . А Володя может восполнить потери . Тем более Осинькин очень хорошо знает игрока Алании, и все его лучшие качества. А уж Осинькин очень хорошо может работать с молодёжью.
А вот что будет теперь с Аланией, ещё один игрок Алании уходит из клуба. Четвёртый из атакующих игроков Алании. Это уже какой-то крах . И естественным образом возникает вопрос, а как же сама Алания . Вчера подписали одного игрока атакующего плана из Велеса Артура Галояна . Но это всего один, против четверых проданных. А до начала чемпионата осталось совсем немного времени. Посмотрим, время покажет.
Ну а Хубулову Удачи в КС , если конечно этот переход состоится. Всем Добра !