Гендиректор «Зенита» заявил, что трансферная кампания близка к завершению

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба в межсезонье. Функционер признался, что она близка к завершению. При этом Медведев не стал говорить, кто ещё появится в команде.
«Трансферная кампания близка к завершению. На выход и на вход? Она вообще близка к завершению», — сказал Медведев.
Летом «Зенит» пополнили бразильцы Родригао, Густаво Мантуан и Иван. Колумбиец Маттео Кассьерра и россиянин Зелимхан Бакаев.
Скорее, удивление вызовет, если бы хотя бы кто-нибудь сдержит обещание.
Скорее, удивление вызовет, если бы хотя бы кто-нибудь сдержит обещание.
Заберите Нобоа и Юсупова, а то они все равно уже там без ключевого защитника и нападающего.
Останутся одни Заики и Барсовы.
Заберите Нобоа и Юсупова, а то они все равно уже там без ключевого защитника и нападающего.
Останутся одни Заики и Барсовы.