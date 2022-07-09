Гендиректор «Зенита» заявил, что трансферная кампания близка к завершению

1657330664

09 июля 2022, 04:37

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба в межсезонье. Функционер признался, что она близка к завершению. При этом Медведев не стал говорить, кто ещё появится в команде.

«Трансферная кампания близка к завершению. На выход и на вход? Она вообще близка к завершению», — сказал Медведев.

Летом «Зенит» пополнили бразильцы Родригао, Густаво Мантуан и Иван. Колумбиец Маттео Кассьерра и россиянин Зелимхан Бакаев.