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Гендиректор «Зенита» заявил, что трансферная кампания близка к завершению

09 июля 2022, 04:37

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба в межсезонье. Функционер признался, что она близка к завершению. При этом Медведев не стал говорить, кто ещё появится в команде.

«Трансферная кампания близка к завершению. На выход и на вход? Она вообще близка к завершению», — сказал Медведев.

Летом «Зенит» пополнили бразильцы Родригао, Густаво Мантуан и Иван. Колумбиец Маттео Кассьерра и россиянин Зелимхан Бакаев.

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Зенит
Источник: championat.com
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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
09 июля в 17:12
Кто там комментировал? Были бы там усы с бородой...
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 15:40
Мала-мала танньга канчался...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Брулин (раскрыть)
09 июля в 14:35
Да тут уже и тренер обещал усы сбрить и не сбрил, комментатор обещал бороду сбрить и не сбрил.

Скорее, удивление вызовет, если бы хотя бы кто-нибудь сдержит обещание.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
09 июля в 14:34
Добейте уж "Сочи", чтобы его можно было расформировывать, и завершайте.

Заберите Нобоа и Юсупова, а то они все равно уже там без ключевого защитника и нападающего.

Останутся одни Заики и Барсовы.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Брулин (раскрыть)
09 июля в 12:20
Прям интрига,где,какая,на каком месте. Честно говоря,можно не стесняться,и начинать набивать прямо сейчас даже с датой.
виктор бочарников
виктор бочарников
09 июля в 12:15
Да, с каждым сезоном,загар становится все сильней и сильней,так воспитают в Питере полную толерантность, полагаю в следующем сезоне добавят пару чернышей и всё будет ок.
Брулин
Брулин
09 июля в 11:03
Гендиректор «Зенита» пообещал сделать тату с лого клуба после 10-го чемпионства
ZIBO rock
ZIBO rock
09 июля в 10:30
Еще пару негров и всё!)
Caniggia
Caniggia
09 июля в 09:47
Зенит - российский вариант львовского Шахтёра.
hjlzuf
hjlzuf
09 июля в 09:38
В Зените внушительная латинская диаспора.))
dok66
dok66
09 июля в 09:29
Никак сборную Бразилии собирает Зенит .
sv_1969
sv_1969 ответ Kolenok (раскрыть)
09 июля в 09:05
загорел однако))
Kolenok
Kolenok
09 июля в 09:04
Почернел зенит.
nikoladolgov
nikoladolgov
09 июля в 08:31
А где Дзюба ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
09 июля в 07:46, ред.
и блатной казах
sv_1969
sv_1969
09 июля в 05:04
Четыре латиноса....
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