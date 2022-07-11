«Шахтёр» объявил об отставке Де Зерби

Пресс-служба «Шахтёра» сообщает, что Роберто Де Зерби покинул должность главного тренера клуба.
Контракт с итальянским специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Де Зерби работал в «Шахтёре» с мая 2021 года.
Пресс-служба «Шахтёра» сообщает, что Роберто Де Зерби покинул должность главного тренера клуба.
Контракт с итальянским специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Де Зерби работал в «Шахтёре» с мая 2021 года.
Я всегда говорил, что на Соккере надо оставить 10% думающих людей, понимающих футбол и не прогуливающих уроки.
Для того, чтобы говорить об украинском футболе, надо хотябы его элементарно знать, следить за ним, интересоваться. В противном случае- лучше подучить уроки и сделать домашнее задание....
Я всегда говорил, что на Соккере надо оставить 10% думающих людей, понимающих футбол и не прогуливающих уроки.
Для того, чтобы говорить об украинском футболе, надо хотябы его элементарно знать, следить за ним, интересоваться. В противном случае- лучше подучить уроки и сделать домашнее задание....
Роберто Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтер», какой бы команда ни была. Не могу даже думать о других клубах, хотя ко мне обращались»
Роберто Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтер», какой бы команда ни была. Не могу даже думать о других клубах, хотя ко мне обращались»