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«Шахтёр» объявил об отставке Де Зерби

11 июля 2022, 10:48

Пресс-служба «Шахтёра» сообщает, что Роберто Де Зерби покинул должность главного тренера клуба.

Контракт с итальянским специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Де Зерби работал в «Шахтёре» с мая 2021 года.

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Все комментарии
Capral
Capral
11 июля в 21:16
А я хочу стать Наполеоном Бонапартом!!! Не могу даже думать думать о другом!!!
Я всегда говорил, что на Соккере надо оставить 10% думающих людей, понимающих футбол и не прогуливающих уроки.

Для того, чтобы говорить об украинском футболе, надо хотябы его элементарно знать, следить за ним, интересоваться. В противном случае- лучше подучить уроки и сделать домашнее задание....
протон
протон
11 июля в 19:56
18 марта 2022.
Роберто Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтер», какой бы команда ни была. Не могу даже думать о других клубах, хотя ко мне обращались»
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
11 июля в 15:28
Да я знаю!Это шЮтка))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
11 июля в 14:05
Нет, он не вернется. Но, если откровенно, жалеть не стоит- он средний тренер. Жаль, что игроки разбежались. И вообще, какой это Шахтер- то во Львове, то в Харькове или Киеве? Одно название....
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 13:14
Сезон судя по всему начать все равно не получится.
sv_1969
sv_1969
11 июля в 12:45
А может он просто приостановил контракт?))
Птица Феникс
Птица Феникс
11 июля в 11:45
Очень жаль.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 11:39
Не дали поработать с Шахтёром
Бонжорно
Бонжорно
11 июля в 11:22
Львовский Шахтер теперь не скоро сыграет в полную силу
shlomo2
shlomo2
11 июля в 10:49
Вакантное место освободилось
x534quh4sh5f
x534quh4sh5f
11 июля в 10:49
Очень жаль
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