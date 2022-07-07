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Алаев объявил о своём уходе с поста главы ФНЛ

07 июля 2022, 13:54

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев объявил об уходе с поста главы организации.

Сегодня мы много говорили об итогах нашей работы и планах на будущее Первой и Второй лиги. У нас есть единый коллектив, что очень важно. Есть команда, которой я горжусь, ей все по силу решить, но только при помощи клубов. Всё это принесёт нам прибыль и внимание.

Все вы находитесь в информационном поле. Некоторое время клубы РПЛ поддержали мою кандидаутуру на позицию и.о. президента РПЛ. Мне нужно было сегодня закрыть гештальт, подвести итоги нашей работы. Мне не стыдно, мы справились.

Прошу поддержать моё заявление о сложении полномочий с поста главы ФНЛ. И.О. становится Наиль Измайлов, потом состоятся выборы.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
08 июля в 05:26, ред.
Алаев попилил бюджет, теперь Измайлов. Наелся будь добр уступи голодному. А футбол побоку, фон
протон
протон
07 июля в 17:37
Алаев, Измайлов ,Хачатурянц- другие фамилии есть?? Где люди ,которые хотят и будут работать в интересах Российского футбола, а не перемещаться с одного кресла в другое и грести бабки.

В болоте под названием Российский футбол, людей ценят только за умение Распилить бюджет..
Родионов тогда ничего не решал, генеральным был Измайлов, который успешно за год угробил команду, способную также как и зенит выигрывать 2-3 года подряд, нужно было лишь поддержать тренера трансферами качественными...
makkie
makkie
07 июля в 14:47
И.О. становится Наиль Измайлов, потом состоятся выборы.
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Ооо, знакомый товарищ!
Если его в итоге назначат главой ФНЛ, то Лиге может посочувствовать...
shlomo
shlomo
07 июля в 14:21
Просто такие дельцы, как Измайлов платят деньги за такие "рыбные" места, вот и весь секрет. Одни и те же "варятся" у футбольных кормушек ( видимо, "заработанное" у Федуна закончилось, пора пополнять запасы...). Измайлов, убийца чемпионского Спартака, тот самый кто ехал в Бразилию вместе с Родионовым за Луаном для усиления под ЛЧ, а привёз за 12 млн евро Педро Рошу, которого до сих пор не скинули...ФНЛ мне очень жаль...
dok66
dok66
07 июля в 14:14
Должен был уйти , и ушел . Ничего сверхестественного .
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 июля в 13:55
Ну и ладно.
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