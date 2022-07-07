Алаев объявил о своём уходе с поста главы ФНЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев объявил об уходе с поста главы организации.

Сегодня мы много говорили об итогах нашей работы и планах на будущее Первой и Второй лиги. У нас есть единый коллектив, что очень важно. Есть команда, которой я горжусь, ей все по силу решить, но только при помощи клубов. Всё это принесёт нам прибыль и внимание.

Все вы находитесь в информационном поле. Некоторое время клубы РПЛ поддержали мою кандидаутуру на позицию и.о. президента РПЛ . Мне нужно было сегодня закрыть гештальт, подвести итоги нашей работы. Мне не стыдно, мы справились.