Алаев объявил о своём уходе с поста главы ФНЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев объявил об уходе с поста главы организации.
Сегодня мы много говорили об итогах нашей работы и планах на будущее Первой и Второй лиги. У нас есть единый коллектив, что очень важно. Есть команда, которой я горжусь, ей все по силу решить, но только при помощи клубов. Всё это принесёт нам прибыль и внимание.
Все вы находитесь в информационном поле. Некоторое время клубы РПЛ поддержали мою кандидаутуру на позицию и.о. президента РПЛ. Мне нужно было сегодня закрыть гештальт, подвести итоги нашей работы. Мне не стыдно, мы справились.
Прошу поддержать моё заявление о сложении полномочий с поста главы ФНЛ. И.О. становится Наиль Измайлов, потом состоятся выборы.