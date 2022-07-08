Тренер без компромиссов и с характером. ПСЖ меняет вектор

ПСЖ использует новый подход для победы в Лиге чемпионов.
Этим летом наступил исторический момент. ПСЖ решил отказаться от принципа «дорого-богато» и попытаться вдумчиво выбрать главного тренера, назначив Кристофа Гальтье. Впервые за все время правления в клубе катарских боссов. Это примечательное событие нельзя пропускать просто так. Конечно, парижан к этому подтолкнули обстоятельства.
Вряд ли они пришли к этому просто потому, что сами собрались менять концепцию своих решений, отказавшись от звездных имен и гламура. Тут скорее повлияла конъюнктура рынка, на котором просто не осталось топовых тренеров, которые согласились бы пойти в ПСЖ и выбор которых был бы не похож на предыдущие выборы парижан.
Попытку заполучить такого специалиста боссы даже предприняли, настойчиво пытаясь подписать Зинедина Зидана. Но тот пока наслаждается безупречной репутацией, добытой в «Реале», и ему не хочется ею рисковать – он будет с особой тщательностью выбирать будущее место работы. При тщательном подходе для Зидана с его статусом и репутацией ПСЖ с уже его репутацией – не самый лучший вариант.
И вот кто-то в Париже все же решился отмахнуться от звездных имен, чтобы попробовать назначить хорошего специалиста с внутреннего рынка, который не избалован топовыми клубами, но прилично себя зарекомендовал. Выбор пал на Кристофа Гальтье, уроженца Марселя, между прочим. Это сигнал об определенных изменениях в направлении работы ПСЖ. Гонка за именами оказалась в прошлом.
Такой подход вместе с простым вливанием денег не работает. Этот шаг вызван разочарованием со стороны парижских боссов. Это назначение гораздо глубже по своим последствиям, чем кажется. Парадоксально, но тренер с менее звучным именем, чем все, кто был до него, должен получить больше свободы и прав для принятия кадровых решений в команде. Именно об этом данный сигнал. Давайте посмотрим, какими принципами будет скорее всего руководствоваться Гальтье, исходя из запросов клуба и черт характера самого тренера.
Никаких компромиссов
На своей первой же пресс-конференции Гальтье не стал расплываться в комплиментах. Он сказал, что ПСЖ должен стать общим проектом для всех, кто в клубе. И никаких компромиссов. Все в одной лодке. Причем у Гальтье это вряд ли пустые и простые слова. Его предшественникам не хватало жесткой позиции. Подход довольно-таки дотошного Маурисио Почеттино был весьма небрежным, если говорить о его стремлении завоевать авторитет. Унаи Эмери тоже изо всех сил пытался балансировать между стремлением добиться уважения со стороны своих игроков и попытками им понравиться. Разница у него зачастую размывалась.
У Гальтье такой проблемы быть не должно. Само его назначение говорит о высоком уровне доверия и о том, что ему дали право быть таким, каким он захочет, то есть достаточно жестким. Это помогало ему, человеку, который трижды признавался тренером года во Франции, добиваться относительных успехов в предыдущих клубах.
Когда Дэвида Мойеса примерно с тех же позиций назначили на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», он вдруг стал неуверенным в себе. Рио Фердинанд об этом говорил, подчеркивая, что новый тренер просил команду показать ему, как становиться победителем. Это не сработало. У Гальтье иной характер – он остается верным своим убеждениям и методам достижения цели всегда. Опыт в разных клубах это показывает. Он осознает четко свою зону ответственности и ее степень.
Справиться с эго
Самая большая проблема, с которой сталкивались все тренеры ПСЖ, это амбиции и эгоцентризм игроков клуба, которые в большинстве своем безразличны к Парижу и эмблеме, а потому борются за свой личный престиж. Тут ведь собраны одни из самых звездных игроков мира. Уж тройка нападения точно может так о себе думать.
Вроде бы таких ребят, как Мбаппе, Неймар и Месси любой клуб был бы рад видеть в своих рядах. Но все вместе в ПСЖ они могут создавать много головной боли. Почеттино на это наткнулся в прошлом сезоне, когда все крутилось вокруг саги о возможном уходе Мбаппе, а также о том, достаточно ли эффективен Месси, и о том, в какой степени обленился Неймар. И так далее. Почеттино воспринимался приложением к этим именам. И Месси, и Мбаппе публично с пренебрежением и критикой относились к заменам, с которыми не были согласны. Почеттино не мог решить эту проблему, и она ослабила его позиции.
Для Гальтье имена не должны значить ничего. Хотя проблемы может создать новый и пока не до конца понятный статус Мбаппе, который продлил контракт с ПСЖ на каких-то сумасшедших условиях, которые чуть ли не предполагают его участие в управлении клубом. Навыки управления персоналом Гальтье хвалят, и они понадобятся, когда придется удержать раздевалку ПСЖ в границах дозволенного.
Опыта у Кристофа не так много, но он имел дело в прошлом со своими звездами и амбициозными ребятами: от Обамеянга до Пайета. Сейчас он понимает, что речь о другом уровне звездности.
Убрать лишнее
В прошлом те же Почеттино и Эмери не раз жаловались периодически на ослабленный состав и нехватку игроков, когда случались какие-то травмы. Для клуба вроде ПСЖ это парадоксально. Гальтье уже на первой пресс-конференции обозначил свою позицию по поводу численности футболистов в основной команде.
«Не может быть хорошей игры без довольных футболистов. Для этого, я думаю, нужно сократить их количество в основной команде. Нельзя весь сезон держать в раздевалке игроков, которые почти не играют».
Для Гальтье ситуация с жестко ограниченным набором исполнителей – привычна. Он с ней регулярно сталкивался в «Лилле», который делал чемпионом, и в «Ницце», которой руководил в прошлом сезоне, доведя ее до пятого места в Лиге 1 и финала Кубка Франции. А Почеттино, например, в прошлом сезоне использовал более 40 футболистов. Можно быть уверенным, что у Гальтье такого не будет.
С некоторыми ПСЖ уже расстался. Ди Мария, например, уходит свободным агентом после истечения срока контракта. За ним последуют и другие. Вроде бы статусные Андер Эррера и Мауро Икарди играли лишь эпизодические роли в прошлом сезоне, что не соответствует их амбициям. И зачем их держать, рискуя атмосферой в раздевалке и тратя большие деньги на зарплату? На выход могут отправиться и другие футболисты.
Наладить химию с Кампушем
Отдельная история – вокруг фигуры футбольного директора ПСЖ Луиша Кампуша. Именно с Кампушем Гальтье создал чемпионский «Лилль», который сотворил сенсацию в 2021 году. Кампуш вместе с Гальтье может стать главным «трансферным» приобретением ПСЖ в этом году. У Кампуша шикарная репутация, он создал «Монако», который в 2017 году выиграл Лигу 1, где раскрылись Фабиньо, Моутиньо, Бернарду Силва, Мбаппе и другие.
А после чемпионства его «Лилля» в 2021-м Гальтье назвал Кампуша архитектором успеха. Между тренером и директором отличные отношения, они «читают» друг друга и умеют дополнять. Если химия между ними сохранится и наложится на гигантские на фоне их «Монако» и «Лилля» ресурсы ПСЖ, может случиться нечто особенное.
Присмотреться к воспитанникам
Болельщики ПСЖ со стажем регулярно критикуют руководство клуба за то, что воспитанников в команде очень мало, и боссам как бы плюют на академию, гоняясь за именами на мировом рынке. Ультрас свое недовольство выражали и на стадионах, и за их пределами. Клуб, по их мнению, все больше отдаляется от города.
Они свое недовольство выразили и в недавнем матче сборной Франции с Хорватией. Ведь французы вышли с шестью воспитанниками ПСЖ в составе. Вот только играет за парижан лишь один из них. Среди тех, кто не пригодился, оказались Меньян, Гендузи, Мусса Диаби, Нкунку, Рабьо. Эту пятерку в разное время ПСЖ продал другим клубам за жалкие 29 миллионов евро суммарно. А сейчас тот же Меньян – один из лучших вратарей мира и стал чемпионом с «Лиллем» в 2021-м, уделав ПСЖ. А Нкунку – один из самых талантливых и востребованных игроков атаки на данный момент на рынке.
У Гальтье большой опыт в продвижении местных талантов в тех клубах, где он работал. Продиктовано это было усеченными ресурсами этих клубов и способностями самого тренера точно понимать, в каком направлении следует раскрывать того или иного молодого игрока.
Взгляд в Европу
Вот тут у Гальтье могут быть некоторые проблемы в силу нехватки опыта и особой специфики еврокубков. Все же предыдущие клубы не давали Кристофу возможности хорошенько там разгуляться. Но Лига чемпионов – главная цель ПСЖ, и Гальтье должен это понимать, не зацикливаясь на внутренних турнирах, к борьбе в которых он привык.
Чемпионство Почеттино не спасло – все помнят кошмарный вылет от «Реала» в Лиге чемпионов. То же было и с его предшественниками. Гальтье в этом плане должен на ходу учиться и переключать внимание. В Лиге чемпионов у него есть только один опыт – заход туда с «Лиллем». Опыт печальный: «доги» стали последними в группе, набрав одно очко. Но, кстати, этот скудный послужной список в еврокубках подчеркивает лишь особое доверие со стороны боссов ПСЖ и смену их подхода, о чем мы говорили в самом начале. Предыдущий опыт с именитыми тренерами ничего не дал, поэтому именитого можно сделать самим из просто очень хорошего.
По крайней мере хотя бы по этой причине нужен Гальтье, который не будет требовать как король на трансферном рынке, а будет трезво смотреть на ситуацию и развивать игроков. А вместе с Кампушем они смогут добиться успехов вероятнее всего.
В Лиге Чемпионов Гальтье должен адаптировать команду как он адаптировал Лилль к чемпионству во Франции с 17 места до 1 го.
При Почеттино отсутствовала цельная игра и взаимодействие, защита не понимала Доннарумму, а Доннарумма их (как было в матче с Реалом). Месси не раскрылся и не понятна была его роль на поле, а основная роль была у Мбаппе, когда при таком здоровье можно было играть через Неймара и Месси. Возможно в команде не все гладко. Понятно что Мбаппе хочет ЗМ, но кто его не хочет. Роналду тоже с ума сходит и не замечает команды.
Наиболее правильно игроков звездного уровня использовал Анчелотти в Милане, когда более быстрый и техничный Кака играл через Шевченко и Креспо (при пиковом Милане), точно также Мбаппе мог бы помочь партнёрам по атаке, все таки Неймар и Месси уже так не бегают, но обладают мастерством и смогут забивать важные мячи. Даже если ЗМ выиграет Неймар в таком случае, время Мбаппе придет, как и пришло у Кака, который в итоге взял ЗМ.
По крайней мере хотя бы по этой причине нужен Гальтье, который не будет требовать как король на трансферном рынке, а будет трезво смотреть на ситуацию и развивать игроков. А вместе с Кампушем они смогут добиться успехов вероятнее всего.
В Лиге Чемпионов Гальтье должен адаптировать команду как он адаптировал Лилль к чемпионству во Франции с 17 места до 1 го.
При Почеттино отсутствовала цельная игра и взаимодействие, защита не понимала Доннарумму, а Доннарумма их (как было в матче с Реалом). Месси не раскрылся и не понятна была его роль на поле, а основная роль была у Мбаппе, когда при таком здоровье можно было играть через Неймара и Месси. Возможно в команде не все гладко. Понятно что Мбаппе хочет ЗМ, но кто его не хочет. Роналду тоже с ума сходит и не замечает команды.
Наиболее правильно игроков звездного уровня использовал Анчелотти в Милане, когда более быстрый и техничный Кака играл через Шевченко и Креспо (при пиковом Милане), точно также Мбаппе мог бы помочь партнёрам по атаке, все таки Неймар и Месси уже так не бегают, но обладают мастерством и смогут забивать важные мячи. Даже если ЗМ выиграет Неймар в таком случае, время Мбаппе придет, как и пришло у Кака, который в итоге взял ЗМ.