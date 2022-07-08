Тренер без компромиссов и с характером. ПСЖ меняет вектор

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08 июля 2022, 00:50

ПСЖ использует новый подход для победы в Лиге чемпионов.

Этим летом наступил исторический момент. ПСЖ решил отказаться от принципа «дорого-богато» и попытаться вдумчиво выбрать главного тренера, назначив Кристофа Гальтье. Впервые за все время правления в клубе катарских боссов. Это примечательное событие нельзя пропускать просто так. Конечно, парижан к этому подтолкнули обстоятельства.

Вряд ли они пришли к этому просто потому, что сами собрались менять концепцию своих решений, отказавшись от звездных имен и гламура. Тут скорее повлияла конъюнктура рынка, на котором просто не осталось топовых тренеров, которые согласились бы пойти в ПСЖ и выбор которых был бы не похож на предыдущие выборы парижан.

Попытку заполучить такого специалиста боссы даже предприняли, настойчиво пытаясь подписать Зинедина Зидана. Но тот пока наслаждается безупречной репутацией, добытой в «Реале», и ему не хочется ею рисковать – он будет с особой тщательностью выбирать будущее место работы. При тщательном подходе для Зидана с его статусом и репутацией ПСЖ с уже его репутацией – не самый лучший вариант.

И вот кто-то в Париже все же решился отмахнуться от звездных имен, чтобы попробовать назначить хорошего специалиста с внутреннего рынка, который не избалован топовыми клубами, но прилично себя зарекомендовал. Выбор пал на Кристофа Гальтье, уроженца Марселя, между прочим. Это сигнал об определенных изменениях в направлении работы ПСЖ . Гонка за именами оказалась в прошлом.

Такой подход вместе с простым вливанием денег не работает. Этот шаг вызван разочарованием со стороны парижских боссов. Это назначение гораздо глубже по своим последствиям, чем кажется. Парадоксально, но тренер с менее звучным именем, чем все, кто был до него, должен получить больше свободы и прав для принятия кадровых решений в команде. Именно об этом данный сигнал. Давайте посмотрим, какими принципами будет скорее всего руководствоваться Гальтье, исходя из запросов клуба и черт характера самого тренера.

Никаких компромиссов

На своей первой же пресс-конференции Гальтье не стал расплываться в комплиментах. Он сказал, что ПСЖ должен стать общим проектом для всех, кто в клубе. И никаких компромиссов. Все в одной лодке. Причем у Гальтье это вряд ли пустые и простые слова. Его предшественникам не хватало жесткой позиции. Подход довольно-таки дотошного Маурисио Почеттино был весьма небрежным, если говорить о его стремлении завоевать авторитет. Унаи Эмери тоже изо всех сил пытался балансировать между стремлением добиться уважения со стороны своих игроков и попытками им понравиться. Разница у него зачастую размывалась.

У Гальтье такой проблемы быть не должно. Само его назначение говорит о высоком уровне доверия и о том, что ему дали право быть таким, каким он захочет, то есть достаточно жестким. Это помогало ему, человеку, который трижды признавался тренером года во Франции, добиваться относительных успехов в предыдущих клубах.

Когда Дэвида Мойеса примерно с тех же позиций назначили на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», он вдруг стал неуверенным в себе. Рио Фердинанд об этом говорил, подчеркивая, что новый тренер просил команду показать ему, как становиться победителем. Это не сработало. У Гальтье иной характер – он остается верным своим убеждениям и методам достижения цели всегда. Опыт в разных клубах это показывает. Он осознает четко свою зону ответственности и ее степень.

Справиться с эго

Самая большая проблема, с которой сталкивались все тренеры ПСЖ , это амбиции и эгоцентризм игроков клуба, которые в большинстве своем безразличны к Парижу и эмблеме, а потому борются за свой личный престиж. Тут ведь собраны одни из самых звездных игроков мира. Уж тройка нападения точно может так о себе думать.

Вроде бы таких ребят, как Мбаппе, Неймар и Месси любой клуб был бы рад видеть в своих рядах. Но все вместе в ПСЖ они могут создавать много головной боли. Почеттино на это наткнулся в прошлом сезоне, когда все крутилось вокруг саги о возможном уходе Мбаппе, а также о том, достаточно ли эффективен Месси, и о том, в какой степени обленился Неймар. И так далее. Почеттино воспринимался приложением к этим именам. И Месси, и Мбаппе публично с пренебрежением и критикой относились к заменам, с которыми не были согласны. Почеттино не мог решить эту проблему, и она ослабила его позиции.

Для Гальтье имена не должны значить ничего. Хотя проблемы может создать новый и пока не до конца понятный статус Мбаппе, который продлил контракт с ПСЖ на каких-то сумасшедших условиях, которые чуть ли не предполагают его участие в управлении клубом. Навыки управления персоналом Гальтье хвалят, и они понадобятся, когда придется удержать раздевалку ПСЖ в границах дозволенного.

Опыта у Кристофа не так много, но он имел дело в прошлом со своими звездами и амбициозными ребятами: от Обамеянга до Пайета. Сейчас он понимает, что речь о другом уровне звездности.

Убрать лишнее

В прошлом те же Почеттино и Эмери не раз жаловались периодически на ослабленный состав и нехватку игроков, когда случались какие-то травмы. Для клуба вроде ПСЖ это парадоксально. Гальтье уже на первой пресс-конференции обозначил свою позицию по поводу численности футболистов в основной команде.

«Не может быть хорошей игры без довольных футболистов. Для этого, я думаю, нужно сократить их количество в основной команде. Нельзя весь сезон держать в раздевалке игроков, которые почти не играют».

Для Гальтье ситуация с жестко ограниченным набором исполнителей – привычна. Он с ней регулярно сталкивался в «Лилле», который делал чемпионом, и в «Ницце», которой руководил в прошлом сезоне, доведя ее до пятого места в Лиге 1 и финала Кубка Франции. А Почеттино, например, в прошлом сезоне использовал более 40 футболистов. Можно быть уверенным, что у Гальтье такого не будет.

С некоторыми ПСЖ уже расстался. Ди Мария, например, уходит свободным агентом после истечения срока контракта. За ним последуют и другие. Вроде бы статусные Андер Эррера и Мауро Икарди играли лишь эпизодические роли в прошлом сезоне, что не соответствует их амбициям. И зачем их держать, рискуя атмосферой в раздевалке и тратя большие деньги на зарплату? На выход могут отправиться и другие футболисты.

Наладить химию с Кампушем

Отдельная история – вокруг фигуры футбольного директора ПСЖ Луиша Кампуша. Именно с Кампушем Гальтье создал чемпионский «Лилль», который сотворил сенсацию в 2021 году. Кампуш вместе с Гальтье может стать главным «трансферным» приобретением ПСЖ в этом году. У Кампуша шикарная репутация, он создал «Монако», который в 2017 году выиграл Лигу 1, где раскрылись Фабиньо, Моутиньо, Бернарду Силва, Мбаппе и другие.

А после чемпионства его «Лилля» в 2021-м Гальтье назвал Кампуша архитектором успеха. Между тренером и директором отличные отношения, они «читают» друг друга и умеют дополнять. Если химия между ними сохранится и наложится на гигантские на фоне их «Монако» и «Лилля» ресурсы ПСЖ , может случиться нечто особенное.

Присмотреться к воспитанникам

Болельщики ПСЖ со стажем регулярно критикуют руководство клуба за то, что воспитанников в команде очень мало, и боссам как бы плюют на академию, гоняясь за именами на мировом рынке. Ультрас свое недовольство выражали и на стадионах, и за их пределами. Клуб, по их мнению, все больше отдаляется от города.

Они свое недовольство выразили и в недавнем матче сборной Франции с Хорватией. Ведь французы вышли с шестью воспитанниками ПСЖ в составе. Вот только играет за парижан лишь один из них. Среди тех, кто не пригодился, оказались Меньян, Гендузи, Мусса Диаби, Нкунку, Рабьо. Эту пятерку в разное время ПСЖ продал другим клубам за жалкие 29 миллионов евро суммарно. А сейчас тот же Меньян – один из лучших вратарей мира и стал чемпионом с «Лиллем» в 2021-м, уделав ПСЖ . А Нкунку – один из самых талантливых и востребованных игроков атаки на данный момент на рынке.

У Гальтье большой опыт в продвижении местных талантов в тех клубах, где он работал. Продиктовано это было усеченными ресурсами этих клубов и способностями самого тренера точно понимать, в каком направлении следует раскрывать того или иного молодого игрока.

Взгляд в Европу

Вот тут у Гальтье могут быть некоторые проблемы в силу нехватки опыта и особой специфики еврокубков. Все же предыдущие клубы не давали Кристофу возможности хорошенько там разгуляться. Но Лига чемпионов – главная цель ПСЖ , и Гальтье должен это понимать, не зацикливаясь на внутренних турнирах, к борьбе в которых он привык.