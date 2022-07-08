Точилин вернулся в тренерский штаб «Сочи»

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08 июля 2022, 13:17

Тренер вернулся в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

48-летний специалист вошёл в тренерский штаб сочинцев. Ранее Точилин уже работал в сочинском клубе, выведя команду в первом же сезоне из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу. Также он провёл в качестве главного тренера «барсов» первую половину сезона-2019/20, после чего перешёл на должность руководителя селекционного отдела. В январе 2021-го специалист покинул клуб. Последним местом его работы был ФК «Олимп» из Долгопрудного.

Ранее сообщалось, что Точилин формально возглавит «Сочи» из-за отсутствия лицензии Pro у Вадима Гаранина.