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Точилин вернулся в тренерский штаб «Сочи»

08 июля 2022, 13:17

Тренер Александр Точилин вернулся в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

48-летний специалист вошёл в тренерский штаб сочинцев. Ранее Точилин уже работал в сочинском клубе, выведя команду в первом же сезоне из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу. Также он провёл в качестве главного тренера «барсов» первую половину сезона-2019/20, после чего перешёл на должность руководителя селекционного отдела. В январе 2021-го специалист покинул клуб. Последним местом его работы был ФК «Олимп» из Долгопрудного.

Ранее сообщалось, что Точилин формально возглавит «Сочи» из-за отсутствия лицензии Pro у Вадима Гаранина.

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Все комментарии
протон
протон
08 июля в 19:03
Заменит по ходу сезона главного
1 984
1 984
08 июля в 13:45
Удачной работы.
fg6asxch7pez
fg6asxch7pez
08 июля в 13:18
Это его дело
Ironigor
Ironigor
08 июля в 13:17
Ну вот и рыжий подоспел .
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