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Руни возглавит клуб МЛС

11 июля 2022, 04:54

Уэйн Руни продолжит свою тренерскую карьеру в МЛС. После неудачного опыта с «Дерби», который из-за долгов покинул Чемпионшип, Руни будет тренировать «Вашингтон Ди Си Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

Руни играл в «Ди Си Юнайтед» в качестве игрока с 2018 по 2020-й год перед тем, как завершить карьеру в «Дерби».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
11 июля в 09:40
Удачи тебе Уэйн !
A.S.A
A.S.A
11 июля в 09:18
Руни бы набивать шишки и набираться опыта в родной Англии, в Чемпионшипе или даже в Лиге 1, а в будущем возможно и в клуб из АПЛ позовут. МЛС нормальный вариант, но футбол там совершенно другой. А так удачи Уэйну!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 05:30
Эк его куда закинуло...
протон
протон
11 июля в 05:01
Я думаю Руни своей работой в Дерби заслуживает работу в Англии. Может кого из лидеров Чемпионшипа.

Хотя Руни в ДС, это все знают один конкретный момент, когда он после стандарта отбежал 50 метров назад, отобрал мяч у защитника, прошел метров 30 обратно и выдал изумительную голевую, победный в дополнительное время. И это человек на пенсию поехал доигрывать в 33 года.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 04:55
Опыт с Дерби как раз был очень удачный. Спасение было рядом.
Гость
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