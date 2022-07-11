Руни возглавит клуб МЛС

Уэйн Руни продолжит свою тренерскую карьеру в МЛС. После неудачного опыта с «Дерби», который из-за долгов покинул Чемпионшип, Руни будет тренировать «Вашингтон Ди Си Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.
Руни играл в «Ди Си Юнайтед» в качестве игрока с 2018 по 2020-й год перед тем, как завершить карьеру в «Дерби».
Хотя Руни в ДС, это все знают один конкретный момент, когда он после стандарта отбежал 50 метров назад, отобрал мяч у защитника, прошел метров 30 обратно и выдал изумительную голевую, победный в дополнительное время. И это человек на пенсию поехал доигрывать в 33 года.
Хотя Руни в ДС, это все знают один конкретный момент, когда он после стандарта отбежал 50 метров назад, отобрал мяч у защитника, прошел метров 30 обратно и выдал изумительную голевую, победный в дополнительное время. И это человек на пенсию поехал доигрывать в 33 года.