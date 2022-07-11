Руни возглавит клуб МЛС

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11 июля 2022, 04:54

продолжит свою тренерскую карьеру в МЛС . После неудачного опыта с «Дерби», который из-за долгов покинул Чемпионшип, Руни будет тренировать «Вашингтон Ди Си Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

Руни играл в «Ди Си Юнайтед» в качестве игрока с 2018 по 2020-й год перед тем, как завершить карьеру в «Дерби».