«Спартак» может подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо

Бывший защитник «Краснодара» Налдо может вернуться в Россию.
По данным источника, в трансфере бразильца заинтересован «Спартак». Стороны близки к подписанию контракта.
На данный момент Налдо является свободным агентом, его последним клубом был «Антальяспор». За «Краснодар» защитник выступал в сезоне 2016/17.
Ему уже на печке пора сидеть...
Кто в Спартаке за трансферную политику отвечает?
Гнать в шею надо таких "селекционеров".
Ему уже на печке пора сидеть...
Кто в Спартаке за трансферную политику отвечает?
Гнать в шею надо таких "селекционеров".
Пойдёт, норм.
Пойдёт, норм.
Чем этот Налдо лучше того же Чернова? Да к тому же 34 года, то есть скоро карьеру закончит. Смысл брать таких игроков? Неужели нет никого моложе и лучше?
Чем этот Налдо лучше того же Чернова? Да к тому же 34 года, то есть скоро карьеру закончит. Смысл брать таких игроков? Неужели нет никого моложе и лучше?