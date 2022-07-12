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«Спартак» может подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо

12 июля 2022, 11:25

Бывший защитник «Краснодара» Налдо может вернуться в Россию.

По данным источника, в трансфере бразильца заинтересован «Спартак». Стороны близки к подписанию контракта.

На данный момент Налдо является свободным агентом, его последним клубом был «Антальяспор». За «Краснодар» защитник выступал в сезоне 2016/17.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:45
Интересно, какие другие команды были у него между эспаньолом и Турцией.... Если парочку втордивных, то можно и дописать было..
Carl Lewis
Carl Lewis
12 июля в 15:20
Посмотрим где окажется.
Валерыч
Валерыч
12 июля в 15:16
Ну, надо же нашли защитника в 34 года...
Ему уже на печке пора сидеть...
Кто в Спартаке за трансферную политику отвечает?
Гнать в шею надо таких "селекционеров".
Константин Белых
Константин Белых
12 июля в 14:00
Cудя по наличию такого дна как Чернов да Костолома Кофрие и дурака Рассказова-бразилец лишним уж точно не будет. А вообще этот сезон подходит идеально для наигрывывания своих ЦЗ. Терять то нечего да и ЕК не будет.
ЧиП
ЧиП
12 июля в 13:29
По фото вспомнил. В чем проблема? В центре у нас не густо, пригодиться. Много от него требуется что ли?! Навес снять, да мяч выбить.
Пойдёт, норм.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 июля в 13:28
А по старше не было в бразилии...)
Сп62
Сп62
12 июля в 13:07
За последние годы помнится только один нормальный трансфер защитника - Жиго. Не густо.
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 12:48
Совсем печальные дела, покупка под нового тренера?
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:34
Очистился от скверны парнокопытной говядины через туретчину,после чего можно хоть в парнокопытный "Спартак"!
морозз
морозз
12 июля в 12:31
Оборона Спартака не выдерживает критики… это длится уже давно и похоже с такими приобретениями навечно!
makkie
makkie
12 июля в 12:07
Максимально странный и непонятный выбор.

Чем этот Налдо лучше того же Чернова? Да к тому же 34 года, то есть скоро карьеру закончит. Смысл брать таких игроков? Неужели нет никого моложе и лучше?
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 11:59
Даже в Турции не нужен ...
нечитайло
нечитайло
12 июля в 11:32
Больше не кому не нужен
shlomo2
shlomo2
12 июля в 11:32
Такой трансфер может провернуть только Спартак...:))))
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 11:32
Спартак: может, может, может, может...., подписать....
Путин007
Путин007
12 июля в 11:31
Молодняк пошел))
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 11:26
Налдо нннада???
1 984
1 984
12 июля в 11:25
Посмотрим где окажется.
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