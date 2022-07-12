«Спартак» может подписать бывшего защитника «Краснодара» Налдо

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12 июля 2022, 11:25

Бывший защитник «Краснодара» может вернуться в Россию.

По данным источника, в трансфере бразильца заинтересован «Спартак». Стороны близки к подписанию контракта.

На данный момент Налдо является свободным агентом, его последним клубом был «Антальяспор». За «Краснодар» защитник выступал в сезоне 2016/17.